«Тривожна новина»: низка українських політиків прокоментувала відставку Волкера

Інформацію західних ЗМІ про відставку спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера в Києві вже коментують. Зокрема п’ятий президент України і народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко, на чию президентську каденцію припала робота Волкера на цій посаді, назвав новину «тривожною».

За його словами, внесок Волкера у зміцнення стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів «важко переоцінити».

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«З Куртом нам всім в Україні почувалося впевненіше – і за мирне врегулювання, і за прогрес на шляху реформ, і за роль США. Ти встановив високий стандарт довіри і ефективної взаємодії з українською владою, який не просто буде перевершити будь-якому наступнику. Щиро тобі вдячний, Курте, за роки плідної взаємодії та віру в Україну!» – написав Порошенко.

Народна депутатка від «ЄС» та колишня віцеспікерка Верховної Ради Ірина Геращенко також подякувала Волкеру за підтримку України і припустила, що «в Москві сьогодні п’ють шампанське».

«В принципі, можна збирати «нормандський формат»… (канцлерка Німеччини та президент Франції – ред.) Макрон і Меркель про себе вже все почули, тепер ось і ця надважлива комунікація стала історією», – зазначила парламентарка.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму липневого спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського по телефону. В ній Зеленський погоджується з американським колегою в тому, що лідери країн Європи, зокрема Анґела Меркель та Емманюель Макрон не роблять достатньо для підтримки України.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав відставку Волкера першою «не політичною, а саме реальною втратою».

«Ми йому були небайдужі – це дуже рідко трапляється в політиці. Дуже дякую, Курте. Дуже шкода», – написав ексглава МЗС.

Президент Володимир Зеленський та чинне керівництво МЗС наразі не прокоментували інформацію про відставку Курта Волкера.

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Напередодні американські ЗМІ поширили інформацію, що спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку.

Ім’я Курта Волкера згадувалося у скарзі інформатора про ймовірний тиск президента США Дональда Трампа на нову українську владу з метою заохотити розслідування щодо свого потенційного опонента на прийдешніх президентських виборах Джо Байдена.

За даними джерела, Волкер спілкувався з адвокатом Трампа Руді Джуліані, намагаючись «обмежити шкоду» національним інтересам США.

Волкер обіймає посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України з 2017 року.