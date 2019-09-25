Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського

Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, яка відбулася в липні.

Розшифровка розмови викладена на п’ятьох сторінках. Зокрема, Трамп говорить: «Я чув, що у вас був прокурор, який був дуже хорошим і якого звільнили, і це дійсно нечесно. Багато людей говорять про це, про шлях, яким вони звільнили дуже хорошого прокурора, і ви мали деяких дуже поганих людей, включених у цей процес».

«Є дуже багато розмов про сина [колишнього віцепрезидента США Джо] Байдена, що Байден зупинив розслідування, і багато людей хочуть розібратися з цим. Тому будь-яка річ, яку ви зможете зробити із генеральним прокурором… Це буде чудово. Байден хизувався, що він зупинив розслідування, тому якщо ви зможете зайнятися цим… Для мене це звучить кошмарно», – сказав Трамп.

Він додав, що «є дуже багато розмов» про сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера. За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій Гантер Байден був членом ради директорів.

«Тому будь-яка річ, яку ви зможете зробити разом із генеральним прокурором… Це буде чудово. Байден хизувався, що він зупинив розслідування, тому якщо ви зможете зайнятися цим… Для мене це звучить кошмарно», – сказав Трамп.

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