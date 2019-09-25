Текст розмови Трампа і Зеленського: Білий дім оприлюднив свою версію

Білий дім оприлюднив свою версію телефонної розмови президентів США Дональда Трампа і України Володимира Зеленського, яка відбулася 25 липня і навколо якої останнім часом виникло багато суперечок щодо того, чи не висував американський лідер до українського колеги незаконних вимог. Оприлюднений англійською мовою текст, як зазначено в ньому, не є дослівною розшифровкою запису розмови, а її викладом, який зробили працівники апарату Білого дому за своїми записами. Наразі не відомо, наскільки повно зроблений цей виклад. В офісі президента України своєї версії на цей час не оприлюднювали. Подаємо переклад документа з англійської без коментарів, лише в деяких місцях додано пояснення в квадратних дужках.

Несекретно

Розсекречено наказом президента

24 вересня 2019 року

Службова записка про телефонну розмову

Тема: Телефонна розмова з президентом України Зеленським

Учасники: президент України Зеленський

Записувачі: Ситуаційна кімната Білого дому

Дата, час і місце: 25 липня 2019 року, 9:03–9:33 східного літнього часу [15:03–15:33 київського літнього часу], резиденція [житлова частина Білого дому]

Зауваження: Службова записка про телефонну розмову (TELCON) не є дослівною розшифровкою розмови. Текст у цьому документі відображає записи і нотатки чергових працівників Ситуаційної кімнати і політичних працівників Ради національної безпеки, які мають за завдання слухати і занотовувати розмову в письмовому вигляді під час тривання розмови. На точність запису може вплинути ціла низка чинників, включно з поганою якістю зв’язку чи особливостями вимови і/або перекладу. Слово «нерозбірливо» використовується на позначення частин розмови, які записувач не зміг почути.

Президент: Вітаю з великою перемогою. Ми спостерігали зі США, ви зробили неймовірну роботу – те, як ви, кому не давали багато шансів, вийшли з задніх лав і врешті легко перемогли. Це фантастичне досягнення. Вітаю.

Президент Зеленський: Ви маєте цілковиту рацію, пане президенте. Ми отримали велику перемогу, і ми для цього тяжко попрацювали. Ми працювали багато, але хочу вам признатися, що я мав можливість повчитися у вас. Ми використали чимало ваших умінь і знань і змогли використати їх як зразок для наших виборів. І так, правда, що це були унікальні вибори. Ми були в унікальній ситуації, бо змогли досягти унікального успіху. Можу сказати вам таке: ви зателефонували мені вперше, щоб привітати мене, коли я виграв президентські вибори, а вдруге ви телефонуєте мені зараз, коли моя партія виграла парламентські вибори. Думаю, я мав би балотуватися частіше, щоб ви могли мені телефонувати частіше і ми могли розмовляти телефоном частіше.

Президент: (сміється) Це дуже добра думка. Думаю, ваша країна дуже щаслива, що так сталося.

Президент Зеленський: Так, сказати правду, ми намагаємося тяжко працювати, бо хочемо осушити болото в нашій країні. Ми привели з собою багато нових людей. Не старих політиків, не типових політиків, бо ми хочемо нового формату і нового типу влади. Ви – великий учитель для нас і в цьому.

Президент: Дуже приємно, що ви це кажете. А я скажу, що ми робимо багато для України. Ми докладаємо багато зусиль і багато часу. Значно більше, ніж роблять європейські країни, і вони мали б допомагати вам більше, ніж зараз. А вони тільки говорять, і я думаю, ви мали б їх про це справді запитати. Коли я говорив із Анґелою Меркель, вона говорила про Україну, але ж вона нічого не робить. Багато європейських країн так само. Тому, я думаю, ви могли б на це звернути увагу. Але США дуже добре ставляться до України. Я б не сказав, що це завжди взаємно, бо стаються недобрі речі, але США дуже добре ставляться до України.

Президент Зеленський: Так, ви маєте цілковиту рацію. Не лише на 100%, а насправді на 1000%. І можу сказати вам таке: я теж говорив із Анґелою Меркель і теж зустрічався з нею. Я також зустрічався і говорив із Макроном. І я сказав їм, що вони не роблять і близько стільки, скільки мали б робити в питаннях санкцій. Вони не виконують вимоги санкцій. Вони не працюють для України стільки, скільки мали б. Виявляється, що хоча Євросоюз, логічно, мав би бути нашим найбільшим партнером, та формально США є набагато більшим партнером, ніж Євросоюз, і я дуже вдячний вам за це, бо США роблять для України дуже багато. Набагато більше, ніж Євросоюз, особливо коли говорити про санкції проти Росії. Я б також хотів подякувати вам за вашу велику підтримку у сфері оборони. Ми готові продовжити співпрацювати над наступними кроками, а саме, ми майже готові закупити у США більше «джавелінів» для потреб оборони.

Президент: Я б хотів усе-таки, щоб ви зробили нам послугу, бо наша країна пережила багато чого, і Україна знає про це багато чого. Я б хотів, щоб ви з’ясували, що сталося з усією цією ситуацією в Україні, як кажуть, Crowdstrike… Здається, один із ваших багатих людей… І сервер, кажуть, Україна має його. [Crowdstrike – компанія кібербезпеки зі США, яку Демократична партія залучала до розслідування зламу з Росії її серверів під час кампанії перед виборами 2016 року; сервери Демпартії при цьому нікому не передавалися. Не ясно, чому Трамп тут її згадав – коментатори припускають, що він міг у чомусь помилитися, наприклад, маючи на увазі «чорну бухгалтерію» Партії регіонів із даними про його тодішнього керівника кампанії Пола Манафорта] Потім іще багато речей відбулися, оця вся ситуація. Я думаю, ви оточуєте себе деким із тих самих людей. Я б хотів, щоб міністр юстиції [США] зателефонував вам чи вашим людям, і я б хотів дістатися до самої суті цього. Як ви бачили вчора, вся ця нісенітниця закінчилася дуже слабким виступом чоловіка на ім’я Роберт Мюллер, некомпетентним виступом, але, кажуть, багато що з цього почалося з України. Усе, що ви б змогли зробити – дуже важливо, щоб ви зробили це, якщо це можливо.

Президент Зеленський: Так, це дуже важливо для мене, як і все, що ви щойно згадали раніше. Для мене як президента це дуже важливо, і ми відкриті до будь-якої подальшої співпраці. Ми готові відкрити нову сторінку у співпраці у відносинах між США й Україною. Для цього я щойно відкликав нашого посла зі США, і його замінить дуже компетентний і дуже досвідчений посол, який буде тяжко працювати, щоб домогтися, що наші дві держави зблизяться. Я б також хотів і сподіваюся, що він матиме вашу довіру і особисті стосунки з вами, щоб ми могли співпрацювати ще більше. Я особисто скажу вам, що один із моїх помічників говорив із паном Джуліані зовсім недавно, і ми дуже сподіваємося, що пан Джуліані зможе приїхати до України, і ми зустрінемося з ним, як тільки він приїде до України. Я просто хотів запевнити вас іще раз, що серед нас немає нікого, крім ваших друзів. Я доможуся, що оточу себе найкращими і найдосвідченішими людьми. Я б також хотів сказати вам, що ми друзі. Ми великі друзі. І ви, пане президенте, маєте в нашій країні друга, так що ми можемо продовжити наше стратегічне партнерство. Я також планую оточити себе великими людьми. І щодо цього розслідування, я гарантую вам як президент України, що всі розслідування будуть здійснені відкрито і відверто. В цьому я можу вас запевнити.

Президент: Добре, бо я чув, що у вас був прокурор, який був дуже добрий, і його «прикрили», а це справді несправедливо. Багато людей говорять про це, про те, як прикрили вашого дуже доброго прокурора, і до цього були причетні деякі дуже погані люди. Пан Джуліані – високо поважана людина. Він був мером міста Нью-Йорка, великим мером, і я б хотів, щоб він вам зателефонував. Я попрошу його подзвонити вам разом із міністром юстиції. Руді [Джуліані] дуже добре знає, що відбувається, і він кваліфікований чоловік. Колишня посол США, та жінка, стала поганою новиною, я просто хотів, щоб ви це знали. І ще одне. Зараз багато говорять про сина Байдена, про те, що Байден зупинив розслідування, і багато хто хотів би з’ясувати це, так що якби ви змогли щось зробити разом із міністром юстиції, це було б чудово. Байден скрізь хвалився, що зупинив розслідування, тож якби ви могли розібратися… Як на мене, це жахливо.

Президент Зеленський: Я хотів розповісти вам про прокурора. По-перше, я розумію і знаю ситуацію. Від часу, як ми перемогли з абсолютною більшістю в нашому парламенті, наступний генеральний прокурор буде на 100% моєю людиною, моїм кандидатом, якого затвердить парламент і він розпочне роботу як генеральний прокурор у вересні. Він або вона розбереться з ситуацією, конкретно з компанією, яку ви згадали в цьому зв’язку. Питання розслідування справи є, власне, питанням, щоб домогтися поновлення чесності, отож ми про це потурбуємось і будемо працювати над розслідуванням справи. Крім того, я хотів би ласкаво попросити вас, якщо ви маєте якусь додаткову інформацію, яку б ви могли надати нам, це б дуже допомогло розслідуванню з тим, щоб упевнитись, що ми здійснюємо справедливість у нашій країні стосовно посла США в Україні, наскільки пам’ятаю, її ім’я було Іванович [так у тексті; насправді Йованович]. Це було чудово, що ви стали першим, хто сказав мені, що вона була поганим послом, бо я згоден із вами на 100%. Її ставлення до мене було далеко не найкращим, бо вона захоплювалась попереднім президентом і була на його боці. Вона б не сприйняла мене досить добре як нового президента.

Президент: Ну, їй доведеться пройти через певні речі. Я доручу панові Джуліані подзвонити вам, і я також доручу міністрові юстиції Барру подзвонити, і ми докопаємось до суті справи. Я переконаний, що ви розберетесь у цьому. Я чув, що до прокурора поставились дуже погано, а він був дуже справедливим прокурором – отже, успіху вам із усім. Ваша економіка буде все покращуватись і покращуватись, я передбачаю. У вас багато активів. Це велика країна. Я маю багатьох українських друзів, вони неймовірні люди.

Президент Зеленський: Я б хотів би сказати вам, що також маю чимало українських друзів, які живуть у США. Власне, коли я останнього разу їздив до США, я зупинився в Нью-Йорку біля Центрального парку, і я зупинився у «Вежі Трампа». Я поговорю з ними і маю надію побачити їх знову в майбутньому. Я також хотів би подякувати вам за ваше запрошення відвідати США, особливо Вашингтон. Із іншого боку, я також хотів би запевнити вас, що ми дуже серйозно підійдемо до справи і працюватимемо над розслідуванням. Що стосується економіки, існує великий потенціал для наших двох країн, і одним із питань, яке є дуже важливим для України, є енергетична незалежність. Я сподіваюсь, що ми можемо бути дуже успішними і співпрацювати над питанням енергетичної незалежності зі США. Ми вже співпрацюємо. Ми купуємо американську нафту, але я також маю великі сподівання на майбутню зустріч. Ми матимемо більше часу і більше нагоди обговорити ці можливості і познайомитись одне з одним ближче. Я б хотів дуже вам подякувати за вашу підтримку.

Президент: Добре. Ну, дякую вам дуже, і я ціную це. Я скажу Руді і міністрові юстиції Барру зателефонувати вам. Дякую вам. Коли б ви захотіли б приїхати до Білого дому – завжди можете зателефонувати. Дайте нам дату, і ми над цим працюватимемо. Чекатиму нашої зустрічі.

Президент Зеленський: Дякую вам дуже. Я був би дуже щасливий приїхати і був би щасливий зустрітися з вами особисто і познайомитись із вами ближче. Очікую на нашу зустріч, і також я хотів би запросити вас відвідати Україну і приїхати до міста Києва, яке є прекрасним містом. У нас прекрасна країна, яка вас вітатиме. З іншого боку, я думаю, що першого вересня ми будемо в Польщі, і сподіваюсь, що ми зможемо зустрітися в Польщі. Урешті, може бути непогана ідея, щоб ви після того приїхали до України. Ми б могли скористатись моїм літаком і приїхати до України, або скористатись вашим літаком, який, мабуть, набагато кращий за мій літак.

Президент: Добре, ми можемо над цим попрацювати. Я очікую на нашу зустріч у Вашингтоні і, можливо, в Польщі, бо ми, думаю, збираємось бути там у той час.

Президент Зеленський: Дуже дякую вам, пане президенте.

Президент: Вітаю з фантастичною роботою, яку ви провели. Цілий світ спостерігає. Не думаю, щоб він був розчарований. Вітаю!

Президент Зеленський: Дякую Вам, пане президенте. До побачення.

Кінець розмови