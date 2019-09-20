ЗМІ: розвідник написав скаргу через розмову Трампа з «іноземним лідером» та згадав про Україну

Американський розвідник написав скаргу через телефонну розмову президента США Дональда Трампа з неназваним іноземним лідером, повідомляють видання The Washington Post та інші американські ЗМІ. За їхніми даними, у скарзі згадувалася України.

The Washington Post із посиланням на двох колишніх американських посадовців пише, що у скарзі йшла мова про «обіцянку» Трампа під час телефонної розмови з іншим іноземним лідером. Вона настільки викликала занепокоєння, що співробітник розвідки, який працював у Білому домі, звернувся зі скаргою до генерального інспектора розвідки.

The New York Times із посиланням на двох людей, знайомих із ситуацію, пише, що «принаймні частина звинувачень стосуються України». Видання додає, що наразі невідомо, про що саме йде мова.

Виконувач обов’язків директора національної розвідки наразі відмовляється передати до Конгресу деталі скарги, як того вимагає закон.

Сам Трамп назвав «фейковими новинами» інформацію про скаргу на нього.

«Практично щоразу, коли я розмовляю телефоном із іноземним лідером, я розумію, що, можливо, багато людей прослуховують її з різних американських агентств, не кажучи вже про тих, хто з інших країн. Не проблема. Знаючи це все, чи хтось достатньо дурний, щоб вірити, що я скажу щось недоречне іноземному лідеру під час такого потенційно «густонаселеного» дзвінка?» – цікавиться Трамп у Twitter.

19 вересня генерального інспектора розвідки Майкла Аткінсона допитали за зачиненими дверима в Палаті представників США про скаргу співробітника розвідки. Він відмовився обговорювати зміст скарги, посилаючись на відсутність повноважень.

The Washinghton Post нагадало, що за кілька тижнів до скарги президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Демократи в Палаті представників уже почали розслідування, щоб зрозуміти, чи Трамп та його адвокат Руді Джуліані намагаються змусити українську владу почати розслідування проти потенційного опонента Трампа Джо Байдена на виборах президента США у 2020 році.

У липні Трамп і Зеленський провели телефонну розмову. В Офісі президента України розповіли, що сторони домовилися «предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії» під час візиту Зеленського до США.

18 вересня в Білому домі повідомили, що зустріч президентів має відбутися наступного тижня на полях Генеральної асамблеї ООН.