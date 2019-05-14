Українські «ігри» в американській політиці: ризик більший за ставки

Директор НАБУ Артем Ситник і народний депутат Сергій Лещенко втручалися у вибори президента США на користь кандидата Гілларі Клінтон, стверджує генпрокурор України Юрій Луценко. Лещенко відкидає це і сам звинувачує Луценка в «поширенні брехні» про зв’язки з оточенням Януковича і лобізм на користь деяких американських політиків, зокрема колишнього віце-президента США Джозефа Байдена. Саме Байден є ймовірним конкурентом президента США Дональда Трампа на наступних виборах. Експерти, опитані Радіо Свобода, визнають, що окремі українські політики намагаються для власної вигоди втручатися в політичну боротьбу демократів і республіканців у Сполучених Штатах і що це може нашкодити зовнішньополітичному партнерству Україна-США.

Радіо Свобода зібрало основні факти про «український чинник» в американській політиці.

Епізод 1: бізнес екс-посадовців Януковича: до чого тут Байден?

У квітні колишній віце-президент США Джозеф Байден оголосив, що йде на президентські вибори. Він як представник Демократичної партії США може стати головним конкурентом чинного голови держави, представника Республіканської партії Дональда Трампа.

Після цього опоненти Байдена і медіа стали ще активніше згадувати неоднозначні моменти в біографії Байдена. Один із них пов’язаний з Україною. Син екс-віце-президента Гантер Байден працював у раді директорів компанії Burisma Group, яка належить екс-міністрові екології часів Віктора Януковича Миколі Злочевському, якого підозрюють у низці зловживань. У цей період Джо Байден, як він сам визнав, домігся звільнення генерального прокурора України Віктора Шокіна – через уповільнення реформ у відомстві. Шокін, як стверджує його наступник Юрій Луценко, тримав на особистому контролі справи проти компанії Burisma Group, де працював син Байдена.

Джозеф Байден, зі свого боку, стверджує, що вони з сином ніколи не обговорювали роботу Burisma в Україні і що він взагалі дізнався про посаду сина у цій компанії лише з медіа.

Ось основні факти:

Burisma Group – найбільша приватна газовидобувна компанія України. На неї припадає 30% обсягу приватного газовидобутку. Burisma є вертикально інтегрованою компанією, вона володіє 35 ліцензіями на видобуток вуглеводнів в Україні. Власником Burisma Holding Ltd (Кіпр) є фірма Brociti Investments Ltd (також кіпрська), кінцевим бенефіціаром якої є екс-міністр охорони довкілля в уряді Азарова-Януковича і колишній член РНБО Микола Злочевський.

У 2014 році до ради директорів компанії Burisma увійшов Гантер Байден, син Джо Байдена, який на той час був віце-президентом США. На момент призначення Гантер Байден був юристом команії Boies, Schiller & Flexner LLP в Нью-Йорку. Ця юридична фірма надавала послуги безпосередньо компанії Злочевського.

Того ж року до ради директорів компанії увійшов Девон Арчер (на той час керуючий директор фірми Rosemont Seneca Partners, Нью-Йорк, США). Він відомий тим, що у 2004 році очолював президентську кампанію демократа Джона Керрі, який у 2014 році вже був держсекретарем США.

(на той час керуючий директор фірми Rosemont Seneca Partners, Нью-Йорк, США). Він відомий тим, що у 2004 році очолював президентську кампанію демократа Джона Керрі, який у 2014 році вже був держсекретарем США. Із 2014 року проти Злочевського та його бізнесу триває кілька проваджень, які зводяться до трьох епізодів, пояснює в одному зі своїх інтерв’ю генпрокурор Юрій Луценко.

«Перший – ухилення від податків, стаття 212 Кримінального кодексу України. Це провадження розслідувалося в ГПУ ще до мого приходу на посаду генпрокурора. Другий – справа про відмивання брудних коштів, стаття 209 Кримінального кодексу України, велася до мене в ГПУ. Третій – розкрадання державних ресурсів, стаття 191 Кримінального кодексу України, провадження розслідувалися також в ГПУ ще з 2014 року… Всі ці провадження розслідувалися, в тому числі генпрокурор Віктор Шокін досить пильно за цим слідкував», – пригадує Луценко.

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Віктора Шокіна критикують за гальмування резонансних справ, за неефективність роботи прокуратури та антикорупційної реформи відомства. Із 2016 року президент Петро Порошенко пропонує йому піти у відставку.

пропонує йому піти у відставку. 29 березня 2016 року Верховна Рада голосує за відставку Віктора Шокіна, 3 березня – Порошенко звільняє його своїм указом. Джо Байден, який в той період активно опікувався співпрацею з Україною, пізніше називає звільнення Шокіна своєю заслугою, цитує його виступ «Голос Америки».

Я сказав: я їду через шість годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений!

«Я пішов на прес-конференцію і сказав: ми вам не даємо мільярда доларів. Вони мені кажуть: ви не маєте таких повноважень, ви – не президент, президент казав, що дасть. Я такий: дзвоніть йому. Я сказав, що ви не отримуєте мільярда доларів. Я сказав: я їду через шість годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений!», – заявив Байден, виступаючи у Раді з міжнародних відносин США 23 січня 2018 року.

1 травня в інтерв’ю New York Times Луценко пообіцяв, що спробує реанімувати справу проти фірми Злочевського, в якій ідеться про непідтверджені доходи та яка була програна в Лондонському суді.

«Як ви знаєте, прокурор Кулик нещодавно висунув підозру панові Злочевському у відмиванні коштів. Ми пробуємо по-новому притягнути його до відповідальності за це», – пообіцяв Луценко.

Після цього народний депутат Сергій Лещенко звинуватив Луценка у наданні американцям неправдивої інформації й додав, що генпрокурор сам сприяв закриттю проваджень проти бізнесу Злочевського.

Миколу Злочевського, попри роботу в команді президента-втікача Віктора Януковича і кримінальні справи на батьківщині, позитивно сприймає низка західних політиків і міжнародних організацій.

Так, князь Монако Альбер ІІ і Злочевський спільно проводять щорічний Міжнародний форум з енергетичної безпеки. А до ради директорів компанії Burisma входить президент Польщі 1995–2005 років Александр Кваснєвський.

Аналітична група Atlantic Council проводить з Burisma Group спільні міжнародні конференції – зокрема і в Україні.

Епізод 2: Чому відкликали посла США Марі Йованович?

Одну зі справ проти компанії Burisma Миколи Злочевського «в найгарячіший момент» передали до НАБУ, і вона була невдовзі закрита, констатував Юрій Луценко 20 березня у своєму інтерв’ю виданню The Hill.

Генпрокурор доводить: якби справа лишилася в прокуратурі, то ГПУ успішно завершила б розслідування. На пряме запитання, чи намагалася тодішня американська влада якось вплинути на справу щодо Burisma, Луценко відповів, що «не українська прокуратура має давати відповідь». Луценко додав, що посольство США в Україні, яке з серпня 2016 року очолює Марі Йованович, надає підтримку НАБУ. У цьому ж інтерв’ю Луценко заявив, що посол США Марі Йованович під час першої ж зустрічі з ним нібито надала йому список осіб, яких вона просила «не переслідувати».

Ці слова генпрокурора запустили цілу низку резонансних заяв та подій.

Депутат Верховної Ради України від БПП Мустафа Найєм закликав Луценка надати копію цього списку, якщо він є. Адже якщо такі дії посла дійсно сталися, то вони підпадають під статтю 343 Кримінального кодексу «втручання в діяльність правоохоронного органу». Мустафа Найєм підготував із цього приводу депутатський запит.

Згаданий Луценком «список Йованович» досі не оприлюднений.

22 березня президент України Петро Порошенко заявив про повну підтримку посла США в Україні Марі Йованович.

«Я хотів би відзначити важливу роль посла Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович у справі просування українсько-американських відносин. І наголошую: як представник Сполучених Штатів і президента Дональда Трампа, великого друга України і великого мого друга, вона має повну мою підтримку», – наголосив Порошенко.

У Державному департаменті США на запит Радіо Свобода відповіли, що ці твердження Юрія Луценка не відповідають дійсності й мають на меті заплямувати репутацію дипломата.

«Такі звинувачення на руку лише корумпованим діячам. Україна, як і Сполучені Штати, – вільна країна з вільною пресою. Це одна з фантастичних спільних властивостей американського і українського суспільств. Політики, експерти і засоби масової інформації мають право ділитися своєю думкою, що є частиною політичного процесу. Це не означає, що твердження є правдивими. Такі напади подвоюють нашу рішучість допомагати Україні перемогти у боротьбі з корупцією», – зазначається у їхньому повідомленні.

Водночас 6 травня пані посол терміново відбула до Вашингтона для консультацій, а 7 травня Держдепартамент повідомив, що Марі Йованович завершує свій трирічний термін роботи в Україні 20 березня і що її заміна є плановою.

Ціла низка експертів оцінила ці заяви Луценка як «ведмежу послугу» Порошенкові й українсько-американським відносинам загалом.

За два місяці до свого резонансного інтерв’ю (у січні 2019 року) Юрій Луценко зустрічався у Сполучених Штатах з особистим адвокатом президента США Дональда Трампа – колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані, повідомляє видання «theБабель».

Епізод 3: НАБУ і депутата Лещенка хочуть звинуватити у впливі на вибори у США

У тому ж таки інтерв’ю The Hill Луценко повідомив про намір почати провадження за повідомленням депутата (ішлося про пост у соцмережах Бориса Розенблата) про те, що очільник НАБУ Артем Ситник нібито втручався в американські вибори через розкриття інформації про політтехнолога Дональда Трампа (а до цього – Віктора Януковича) Пола Манафорта.

Борислав Розенблат подав позов проти Артема Ситника і Сергія Лещенка до Окружного адмінсуду Києва. Суд задовольнив його частково і визнав протиправним розголошення інформації про колишнього главу передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, яке нібито вчинили депутат Сергій Лещенко і керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

Апеляція на це рішення мала відбутися 13 травня, але її перенесли через призначення судді на іншу посаду.

Борислав Розенблат заявив журналістам, що втручання в американські вибори, яке нібито доводять отримані ним аудіозаписи, шкодить національним інтересам України і ставить під загрозу її підтримку з боку США. Депутат називає «фальшивкою» так звану «чорну бухгалтерію Партії регіонів», яку відповідачі нібито оприлюднили в інтересах представників Демократичної партії США для дискредитації Республіканської партії.

Зі свого боку Сергій Лещенко наголошує, що адміністративні суди не мають права розглядати позови проти нього як народного депутата.

Він називає «чорну бухгалтерію Партії регіонів» правдивою, посилаючись на рішення американського суду щодо адвоката Дональда Трампа Пола Манафорта і визнання провини самим Манафортом. Також Лещенко показав журналістам окремі рядки «чорної бухгалтерії», в яких ішлося про виплати винагород Манафортові, підтверджені американським слідством.

Раніше НАБУ заявило, що заява генпрокурора Юрія Луценка щодо можливої співпраці бюро зі штабом Клінтон під час виборів у США у 2016 році не відповідає дійсності і «є абсурдною спробою дискредитувати незалежну антикорупційну інституцію».

Заяви Луценка про справу щодо нібито втручання у вибори США українського депутата і директора НАБУ викликали різку реакцію президента США Дональда Трампа.

Він зіронізував, що замість «російської змови» виявили «українську змову» на користь його опонентки на минулих виборах, кандидатки від демократів Гілларі Клінтон.

Луценко втягнув Україну у «велику війну США між республіканцями і демократами – експерти

Юрій Луценко, роблячи скандальні заяви про Джо Байдена, Марі Йованович і окремих українських посадовців, намагається залучитися підтримкою людей в оточенні Дональда Трампа, бо хоче зберегти посаду генерального прокурора. Так стверджує опонент Луценка, депутат Сергій Лещенко. У своєму блозі на «Українській правді» він звинувачує Луценка у поширенні неправди заради власних інтересів.

«Приватний адвокат президента Трампа Руді Джуліані поза своєю волею був втягнутий в сценарій генпрокурора Юрія Луценка з порятунку власної долі. Отже, Луценко не хоче йти з посади генпрокурора, хоча його відставку вже анонсував Володимир Зеленський», – пише депутат.

Натомість у коментарі Радіо Свобода Лещенко наголошує, що після закриття справ проти Злочевського його видобувна компанія починає продавати газ підприємствам президента Петра Порошенка і його партнера, депутата Ігоря Кононенка.

Раніше програма «Схеми», спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», отримала доступ до звітів компаній Burisma Group і проаналізувала, хто купує газ у фірм Злочевського. Серед клієнтів є й фірми Петра Порошенка, Ігоря Кононенка й Олега Гладковського. Також журналісти знайшли фото переговорів Миколи Злочевського й Ігоря Кононенка у Відні.

Напередодні адвокат Трампа Рудольф Джуліані відмовився від свого запланованого візиту до України і від зустрічі з командою обраного президента Володимира Зеленського. Він пояснив, що не хоче зустрічатися з групою осіб, у якій «є вороги президента Трампа та іноді навіть вороги США, а також є особа, яка допомагала на виборах демократам, як свідчить розслідування 2016 року» – так наголосив Джуліані, натякаючи, імовірно, на Сергія Лещенка.

Українські політики й провідні бізнесмени вже понад 15 років намагаються вирішувати у США власні проблеми, пояснює голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко. За його словами, все починалося із рекламних статей у New York Times, але нині дійшло до того рівня, коли це вже загрожує Україні.

Вже починають торгувати національними інтересами України у США, вирішуючи проблеми свого політичного майбутнього

«Вже починають торгувати національними інтересами України у США, вирішуючи проблеми свого політичного майбутнього, домагаючись більш лояльного ставлення певних посадовців, використовуючи ті непорозуміння, які є у США, та їхні внутрішньополітичні баталії. Україні важливо, щоб США залишалися цілісною сильною державою, що стосується зовнішньополітичних підходів. Намагання грати на слабкостях партнера – це погана політика. Зараз ми переживаємо загострення. Я сподіваюся, що команді Володимира Зеленського вистачить спокою і зваженості й усе це не матиме далекосяжних наслідків», – заявляє експерт.

Він наголошує: поки що спроби українських політиків вирішувати свої питання за рахунок власних політичних інтриг у США впливають не так на міждержавні стосунки, як на думки і заяви окремих приватних осіб, таких, як адвокат Рудольф Джуліані. Водночас Богдан Яременко закликає не применшувати ризиків від збереження такої ситуації.

Зі свого боку виконавчий директор «Центру протидії корупції» Дарія Каленюк оцінила дії й заяви Юрія Луценка як «цинічну спробу зберегти себе на посаді ціною національних інтересів України».

Мюллер розслідує втручання Росії у вибори Сполучених Штатів більш ніж два роки, а Луценку вистачило рішення нашого найкорумпованішого українського суду, щоб сказати, що відбулося втручання України у вибори США!

«Юрій Віталійович сказав, що розслідує втручання України у вибори президента США 2016 року – це суїцидальна заява, бо спецпрокурор Роберт Мюллер розслідує втручання Росії у вибори Сполучених Штатів вже більш ніж два роки, а Юрієві Луценку вистачило рішення нашого найкорумпованішого українського суду для того, щоб сказати, що відбулося втручання України у вибори США! Друге: він сказав, що відновив розслідування справи проти Злочевського, і натякнув, що Державний департамент за Обами давав доручення: «кого розслідувати, а кого – ні», однак жодним чином не підтвердив цю тезу, тобто просто збрехав. Зараз на основі таких заяв Луценка пан Джуліані, особистий адвокат Трампа, вибудовує таку собі конспіративну теорію, що відбулася змова українців з демократами, з правоохоронними органами США, з Обамою і Соросом для того, щоб втрутитися у вибори США у 2016 році», – іронізує Дарія Каленюк.

За її словами, таким чином Юрій Луценко втягнув Україну у «велику війну США між республіканцями і демократами», чим завдав шкоди національним інтересам України і похитнув потужну двопартійну підтримку України у США.

«Зараз про Україну не говорять в контексті того, що це стратегічний партнер США, що це країна, на яку напала Росія. Говорять про те, що українці – такі погані, бо втрутилися у вибори США у 2016 році, і що віце-президент США їздив до українців не просувати реформи, а покривати свого сина. Ось такий лейтмотив «розганяється» у США з подачі Луценка», – обурюється активістка.

Вона додає, що справи проти фірми Миколи Злочевського, які є частиною цієї історії, не хотів до кінця розслідувати жоден із генпрокурорів, які були після Революції гідності. Але саме в період роботи Луценка ці провадження були поховані, або ж компенсації для держави виявилися у кілька разів меншими за виявлені збитки.

Тим часом США виробляють механізми захисту від зовнішніх втручань у свої вибори. Так, американські сенатори Кріс Ван Голлен і Марко Рубіо внесли законопроект про нові санкції щодо Росії або будь-яких інших країн у разі втручання у вибори США. Про це мовиться на сайті сенатора Ван Голлена.

Нові обмеження пропонують запровадити, якщо підтвердиться іноземне втручання при проведенні виборів у Сполучених Штатах. Директор національної розвідки США буде зобов’язаний надати оцінку можливого втручання протягом 60 днів після проведення виборів.