Горбатюк розповів, чи має амбіції очолити ГПУ

Начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк в ефірі Радіо Свобода розповів, чи хотів би посісти крісло генерального прокурора.

«Це питання піднімалося ще в 2016-му, після відставки генерального прокурора Шокіна. Я говорив про те, що я хочу змін у Генеральній прокуратурі і я бачу, що вже суттєво можна досягнути результату, якщо керівник буде бажати цих змін, буде бажати, щоб закон дійсно був на першому місці, а не чиїсь вказівки, забаганки, прохання. І я хотів би цього досягти, в тому числі на посаді генерального прокурора, якщо б мені довірили цю посаду. Тому що зміни потрібні», – сказав він.

На питання, якими були б його дії в разі призначення, Горбатюк вказав на необхідність, на його думку, отримати аналітику злочинності і діяльності прокурорів по всій країні, а також вдосконалити кадровий відбір.

«В тому числі скорочення штатів і підвищення рівня оплати тих, хто займається безпосередньо роботою – процесуальні керівники, слідчі, тому що є величезна кількість прокурорів, які не займаються такою діяльністю і мають такі ж пільги й зарплату. І, відповідно, кадрові призначення тих людей, які б дійсно могли реалізовувати заплановане», – каже голова Управління спеціальних розслідувань.

Втім, він додав, що повноваження генерального прокурора певною мірою обмежує Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія.

«Величезна кількість призначень віддана на відкуп Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії, притягнення до відповідальності винятково через них, звільнення винятково через них, тому генеральний прокурор навіть якщо й захоче і матиме достатні дані для того, щоб говорити, що та чи інша особа не відповідає посаді, то він не зможе цього зробити без рішення КДКП», – сказав Горбатюк.

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Каденція генерального прокурора становить шість років. Чинний голова ГПУ Юрій Луценко посів цю посаду в травні 2016 року.

Формально зміна президента не є підставою для відставки генерального прокурора. Попри це, 22 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський, який, за попередніми даними, посідає перше місце за кількістю голосів, заявив, що «Луценко – це стара команда», і висловив намір призначати «нових людей».

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