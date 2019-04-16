Звільнення Савченко і Рубана не означає зняття обвинувачень – Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що сторона обвинувачення «наполягає на достатності доказів Савченко і Рубана в скоєнні злочинів». Так Луценко прокоментував звільнення 16 квітня в залі суду позафракційного народного депутата Надії Савченко та волонтера Володимира Рубана.

«Впевнений, що завезення важкої зброї з так званої «ДНР» для обстрілу української столиці не залишиться безкарним», – написав Луценко у Facebook.

Генпрокурор також вказав, що «ряд останніх резонансних судових рішень, коли арешту уникають підозрювані у вбивстві та тероризмі, змушують визнати: судова система тяжко хвора».

Савченко і Рубан «вийшли з клітки» опівночі 16 квітня, «міри запобіжного заходу ніякої немає», повідомив Володимир Рибін, батько адвоката Валентина Рибіна, який представляє інтереси Рубана.

Сестра Надії Савченко Віра оприлюднила відео, де суддя Броварського міськрайонного суду Київської області оголосила, що термін запобіжного заходу обвинувачених у тероризмі закінчився о 00:00 16 квітня.

Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ «Майорське». Його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю і підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів і політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов.

Пізніше в цій справі заарештували народного депутата Надію Савченко. Їй інкримінують злочини, передбачені статтями Кримінального кодексу «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Савченко заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію». Рубан усі звинувачення відкидав.