Хто такий Володимир Рубан? 

8 березня на КПВВ «Майорське» був затриманий керівник Центру звільнення полонених ГО «Офіцерський корпус» Володимир Рубан. Його звинуватили в спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що Рубан під виглядом переселенця намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях.

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов.

9 березня Шевченківський районний суд Києва обрав для Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Президент України Петро Порошенко заявив, що операція по затриманню Рубана готувалася тривалий час: «Йдеться не про перевізника. Ви отримаєте абсолютно неспростовні докази про те, які масштабні терористичні акти готувалися в Україні і яка для цього була задіяна мережа».

То хто ж такий Володимир Рубан, котрого експерти та ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком?

Туманна біографія

Володимир Рубан народився 1967 року в Казахстані, батько був військовим. Сім'я жила в селі Зазим'я. Школу закінчив у Києві. 1989-го закінчив Чернігівське військове училище за військово-обліковою спеціальністю льотчик-інженер. Служив у різних частинах, експлуатуючи МіГ-21 та МіГ-25. Звільнений у запас у липні 1991 року у званні старшого лейтенанта.

Біографія Рубана від моменту проголошення незалежності України і до початку російської агресії в 2014 році залишається невідомою. З відкритих джерел відомо, що він працював на керівних посадах у комерційних та громадських організаціях: з 1995 року - ЗАТ «Тютюн», з 1997-го - був засновником дитячого журналу «Соняшник». Також відомо, що Рубан, як і його син Данило, закінчив Національну академію державного управління при Президентові України.

З 2014 року в ЗМІ та на публічних заходах Рубана представляли як генерал-полковника. Хоча підтверджень цій інформації немає, а в січні 2016-го Служба Безпеки України заявила, що він безпідставно називає себе «генералом спецслужби». Також Рубан є керівником Центру звільнення полонених ГО «Офіцерський корпус», головою партії «Офіцерський корпус», віце-президентом ГО «Академія національної безпеки».

З початком війни

Ім'я Рубана стало широко відомим з початком масштабних бойових дій на Донбасі. Його ГО «Офіцерський корпус» почала активно публікувати дані про свою участь у переговорному процесі. У ЗМІ циркулювали повідомлення про те, що Рубан має виходи на представників бойовиків і домовляється з ними про обмін полоненими.

За словами самого Рубана, він чотири рази приїжджав до Луганська, щоб домовитися про обмін Надії Савченко. Про одну із зустрічей з представником «ЛНР» Олексієм Карякіним Рубан розповів у подробицях Радіо Свобода.

Кулеметник батальйону «Айдар» Тарас Синяговський, який потрапив у полон разом з Надією Савченко, розповідав, що при звільненні за ним і ще двома військовими прибули «обмінник – генерал-полковник у відставці Володимир Рубан». У серпні 2014-го «Офіцерський корпус» заявив, що «за дорученням президента» оприлюднив перелік з понад півтисячі людей, які перебувають у полоні бойовиків. У цей час про роботу Рубана як переговірника і генерал-полковника активно розповідають російські ЗМІ.

У травні 2015-го Рубан знову потрапив у поле уваги завдяки звільненню з полону онука Героя Радянського Союзу Юрія Смирнова. Як повідомлялося, начебто саме керівникові «Офіцерського корпусу» вдалося переконати бойовиків відпустити 22-річного сумчанина – теж Юрія Смирнова – не на умовах обміну, як інших бійців, а як данину пам'яті учасникам Другої світової війни.

У розмові з Радіо Свобода в серпні 2015 року Рубан заявив, що його організація відвозить заручників у саме місто Донецьк, і там випускає:«У нас є довіра до донецької сторони, і якщо це пізній час, ми ночуємо в готелі в Донецьку. Вранці забираємо своїх полонених і веземо їх на українську сторону. Або ж у цей день просто віддаємо, їдемо в інше місце і забираємо». У цьому ж інтерв'ю він говорив про те, що «люди, які воювали на українській стороні, обстрілювали мирні будинки, вбивали мирних жителів – це воєнні злочинці».

Конфлікт з СБУ

У січні 2016 року Служба безпеки України заявила, що Володимир Рубан називає себе «генералом спецслужби» і неправдиво стверджує про ведення переговорів щодо визволення заручників з полону бойовиків. У відповідь Рубан опублікував фотокопію документа, який начебто підтверджував те, що на переговори він був делегований СБУ.

У лютому 2017-го стало відомо про те, що Рубан разом з нардепом Надією Савченко прибули в окупований Донецьк. Мета поїздки була озвучена бойовиками як «відвідування українських полонених». Після цього Служба безпеки повідомила, що Рубан порушив встановлені режимні правила під час виїзду на тимчасово непідконтрольну територію.

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Через це йому відмовили в пропуску на КПВВ «Мар’їнка», а за фактом порушення був складений адмінпротокол за статтею Кодексу про адміністративні правопорушення, про «порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду-виїзду». СБУ також зацікавилося тим, яким шляхом на окуповані території потрапила Савченко.

Сам керівник «Офіцерського корпусу» заявив, що через його затримання на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар’їнка», коли його не пропустили на окуповану частину Донбасу, зірвався начебто запланований обмін полоненими, що мав відбутися поза нормами Мінських домовленостей.

Зв'язки з Медведчуком

Упродовж усієї активної діяльності Рубана як переговірника з обміну полоненими його називали «людиною Медведчука». Це було пов'язане насамперед з активною участю Віктора Медведчука в переговірному процесі з РФ і представниками російських окупаційних адміністрацій в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

Також на кешованих сторінках сайту організації «Український вибір» Віктора Медведчука можна знайти згадування про Володимира Рубана як автора. Хоча від 2015-го на сайті почали з'являтися негативні відгуки про керівника «Офіцерського корпусу».

9 березня на суді в Києві Рубан заявив, що ніколи не працював з Медведчуком: «Немає у мене більшого ворога, ніж він». Хоча після цього засідання голова СБУ Василь Грицак оприлюднив заяву, в якій стверджував, що керівник «Офіцерського корпусу» від 2013 року активно співпрацював з рухом «Український вибір».

Представник СБУ Ігор Гуськов на цьому ж брифінгу показав презентацію, в якій описуються зв'язки Рубана з організацією Віктора Медведчука. Він заявив, що Рубан був керівником одного з підпроектів «Українського вибору» в рамках проекту «Українська федерація». Сам Медведчук поки не прокоментував цю інформацію.