Рубан зі зброєю: хто і як бачить затримання «протеже Медведчука» в зоні АТО

У четвер стало відомо про затримання керівника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана на одному з КПВВ у зоні АТО. За даними заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгія Туки, «під виглядом переселенця цей «генерал» намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях».​ В СБУ ситуацію ще не коментували. Радіо Свобода зібрало реакції соцмереж на цю резонансну подію.

Одними з перших про затримання на КПВВ керівника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана повідомили заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука та волонтер Мирослав Гай. За інформацією останнього, прикордонники затримали Рубана о 9:15 на пункті пропуску «Майорськ» та згодом передали СБУ, у якої той «давно був під ковпаком».

Хто ж такий Володимир Рубан? Ще на початку 2013-го він був активним учасником проросійської організації «Український вибір», ​але влітку того ж року створив свою, яку назвав «Офіцерський корпус». Разом з нею взявся з власної ініціативи за звільнення заручників із полону угруповань «ЛНР» та «ДНР». Рубану неодноразово закидали звинувачення у зриві обмінів та заробітку на цьому.

Наприкінці лютого 2017 року Держприкордонслужба і СБУ повідомили, що Володимир Рубан порушив встановлені режимні правила під час виїзду на тимчасово непідконтрольну територію і йому відмовили в пропуску, а СБУ скасувала йому дозвіл на перетин лінії зіткнення.

Після того він стверджував, що через затримання на КПВВ «Мар’їнка», коли його не пропустили на окуповану частину Донбасу, зірвався запланований обмін полоненими, що мав відбутися поза нормами Мінських домовленостей.



«Не випадкове затримання»

Волонтер Мирослав Гай переконаний: затриманого будуть намагатися «відмазати» і задіють для цього «увесь ресурс».

«В інтернеті уже розганяється хвиля, що Рубан – зв’язковий Порошенка в ОРДЛО, хоча його зв’язки з Медведчуком відомі з 2014 року. Робиться це для того, щоб його відпустили, щоб злякались дискредитації президента і не посадили», – пише волонтер.

На його думку, ситуація із затриманням Рубана може показати тих, хто займає проросійську позицію, співпрацює з росіянами, а також те, чи є «кроти» в Адміністрації президента.

Генпрокурор України Юрій Луценко тим часом поквапився заявити, що затримання Рубана «не випадкове», але «ніяких звільнень не буде».

Кому «подарунки»?

Перше питання, яке одразу постало в користувачів: кому і навіщо везли зброю. Одні припускають, що вона – для провокацій і диверсій:

На думку інших, вантаж прямував до «армії Медведчука»:

Є і така версія:

​Однак є і ті, хто всерйоз чи з іронією називає це «роззброєнням сепаратистів» та «волонтерським підгоном»:

«Непроплачена зміна» і «диппошта Медведчука»

Дехто з користувачів припускає, що затриманий Володимир Рубан міг займатися такими перевезеннями систематично і мати домовленості з СБУ, які цього разу, однак, не спрацювали.

На підтримку таких припущень висловлюється і волонтер Семен Кабакаєв: «За наявною у мене інформцією, у нього (Рубана – ред.) є визначені зміни на КПВВ, яким він платить гроші, щоб його не оглядали».

Тим часом інших користувачів зацікавило питання: якщо Рубан возить зброю, то що возить сам Віктор Медведчук, з яким його пов’язують?

Медведчуку приготуватись?

Гучне затримання Рубана, на думку частини аудиторії, може свідчити про те, що таким чином «підбираються» до Віктора Медведчука:

І взагалі «цікавезний ланцюжок», який «тягнеться за Рубаном», у декого викликає побоювання за життя затриманого:

Утім, на запитання, чи понесе він сам бодай якусь відповідальність, часто лунає негативна відповідь. Знову ж таки, через Медведчука, кума президента Росії Володимира Путіна:

Для того, щоб цього не сталось, потрібен розголос, який, «як показала практика», є «запорукою успіху» у подібних ситуаціях, наголошує волонтер Назар Приходько.

«Рубан має сидіти. Посадка Рубана – удар по Мєдвєдчуку, який послабить його позиції. Ми зобов'язані його завдати», – пише він.

«У кожного Рубана – свої кістяки в шафах»

І хоч тема зовсім невесела, без жартів все ж таки не обійшлось:

У Службі безпеки ситуацію із затриманням Володимира Рубана на момент написання матеріалу не коментували.