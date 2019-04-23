У Генпрокуратурі розповіли, що ДБР шукає у НАБУ

Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України проводить обшуки в НАБУ, повідомила 23 квітня речниця генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган. Ці дії відбуваються «в рамках розслідування справи про можливе одержання хабарів правоохоронними органами за закриття справ про розкрадання держкоштів в оборонній сфері», уточнила речниця.

«Проходить виїмка документів, що може свідчити про бездіяльність керівництва НАБУ у справі по розкраданню в «Укроборонпромі». Інформація Головної військової прокуратури, направлена до НАБУ в березні 2017 року, не отримала розвитку у розслідуванні», – відзначила Сарган.

«Також перевіряється інформація про позаслужбові стосунки керівництва НАБУ із третіми особами, які можуть свідчити про навмисне нерозслідування кримінального провадження по розкраданням в «Укроборонпромі», зокрема через ТОВ «Отпимумспецдеталь», – додала речниця.

11 квітня Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що відкидає звинувачення у ігноруванні вимог Національного антикорупційного бюро щодо корупції в «Укроборонпромі».

Раніше того ж дня НАБУ заявило, що САП саботує розслідування щодо корупційних оборудок в оборонному секторі. Зокрема антикорупційні прокурори, заявили в Бюро, просили не згадувати у клопотаннях детективів прізвища Олега Гладковського та інших осіб, які фігурують у журналістському розслідуванні.

У лютому та березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олега Гладковського спочатку відсторонили від посади, а згодом і звільнили. І він, і його син відкидають звинувачення журналістів.