У САП зреагували на закиди НАБУ про саботаж розслідування щодо «Укроборонпрому»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкидає звинувачення у ігноруванні вимог Національного антикорупційного бюро щодо корупції в «Укроборонпромі».

«При виявленні будь-яких недоліків в роботі керівництво НАБ України, їх штатні підтримувачі всюди шукають славнозвісну «невістку», як правило, така роль відводиться прокурорам САП, суддям всіх рівнів, працівникам СБУ, поліції, депутатам, просто громадянам України та іншим, хто не підтримує генеральну лінію НАБ України», – заявили у відомстві.

У САП стверджують: прокурори погодили 50 клопотань детективів НАБУ щодо проведення обшуків у Олега та Ігоря Гладковських, посадовців державного концерну «Укроборонпром» та представників фірм-постачальників, а також 21 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів і три клопотання про арешт майна.

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Також прокурори, додають у САП, затвердили постанову про витребування з іншого правоохоронного органу кримінального провадження, що має стосунок до цієї справи.

«Погоджуючи ці клопотання, прокурор фактично розумів, що на дев’ятий день після виходу в ефір сюжету Дениса Бігуса малоймовірно знайти якісь дані, що мають значення для кримінального провадження, однак надав згоду на їх проведення для повного, всебічного та об’єктивного дослідження матеріалів справи», – кажуть у прокуратурі.

Щоб спростувати твердження про те, що САП нібито видаляли окремі прізвища з тестів клопотань, прокурори оприлюднили текст одного з погоджених клопотань про обшук.

Раніше 11 квітня НАБУ заявило, що САП саботує розслідування щодо корупційних оборудок в оборонному секторі. Зокрема антикорупційні прокурори, заявили в Бюро, просили не згадувати у клопотаннях детективів прізвища Олега Гладковського та інших осіб, які фігурують у журналістському розслідуванні.

У лютому та березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олега Гладковського спочатку відсторонили від посади, а згодом і звільнили. І він, і його син відкидають звинувачення журналістів.