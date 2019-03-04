Порошенко заявив, що звільнив Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО

Президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

«Сьогодні зранку, перед вильотом до Миколаєва, я підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Так само його знято з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю», – сказав Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку Миколаївської області.

25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського, Ігор. Він нібито був причетним до контрабанди російських деталей для військової техніки. Згідно з розслідуванням, державні оборонні підприємства «Укроборонпрому» купували ці деталі у фірм-«прокладок» за цінами, завищеними в кілька разів.

Після цього Олег Гладковський, якого називають соратником президента, попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони на час розслідування матеріалів, викладених журналістами. Речник президента України Святослав Цеголко заявив, що Петро Порошенко підтримав відсторонення Гладковського.

Ігор Гладковський, зі свого боку, заявив про намір позиватися до суду на авторів розслідування.

У державному концерні «Укроборонпром» назвали маніпулятивним розслідування програми «Наші гроші». Пізніше концерн усунув із посад двох директорів оборонних підприємств.