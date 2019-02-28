Парламент доручив ТСК розслідувати ймовірну корупцію в оборонному секторі

Верховна Рада України ухвалила проект постанови «Про невідкладне розслідування фактів, оприлюднених у засобах масової інформації щодо зловживань в державному концерні «Укроборонпром» та причетності до цього посадових осіб». За таке рішення проголосували 229 депутатів.

Депутати доручили ТСК провести публічне засідання спільно з представниками Генпрокуратури, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро, Міноборони, «Укроборонпрому» та інших посадовців щодо розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів зловживань в оборонній сфері.

25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського, Ігор. Він нібито був причетним до контрабанди російських деталей для військової техніки. Згідно з розслідуванням, державні оборонні підприємства «Укроборонпрому» купували ці деталі у фірм-«прокладок» за цінами, завищеними в кілька разів.

Після цього Олег Гладковський, якого називають соратником президента, попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони на час розслідування матеріалів, викладених журналістами. Речник президента України Святослав Цеголко заявив, що Петро Порошенко підтримав відсторонення Гладковського.

Ігор Гладковський, зі свого боку, заявив про намір позиватися до суду на авторів розслідування.

У державному концерні «Укроборонпром» назвали маніпулятивнимрозслідування програми «Наші гроші». Пізніше концерн усунув із посад двох директорів оборонних підприємств.