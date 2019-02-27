Під «Укроборонпромом» протестують проти «схем Гладковського»

Понад сто осіб, представники праворадикальних організацій та активісти ветеранського руху, вийшли на протест під стіни державного концерну «Укроборонпром». Як передає кореспондент Радіо Свобода, вони вимагають припинити схеми із завищення вартості комплектуючих та їх закупівлі у Росії через посередників, а також звинувачують у цьому відстороненого першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, його сина Ігоря, а також президента Петра Порошенка та міністра внутрішніх справ Арсенал Авакова з їхнім оточенням.

Активісти і праворадикали закликають уряд ліквідувати «Укроборонпром» і розсекретити дані про його закупівлі, а виборцям – не голосувати за осіб і політичні сили, що спричинилися до корупції в оборонному секторі.

25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Він нібито був причетним до контрабанди російських деталей для військової техніки. Згідно з розслідуванням, державні оборонні підприємства «Укроборонпрому» купували ці деталі у фірм-«прокладок» за цінами, завищеними в кілька разів.

Після цього Олег Гладковський попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони на час розслідування матеріалів, викладених журналістами. Речник президента України Святослав Цеголко заявив, що Петро Порошенко підтримав відсторонення Гладковського.

Ігор Гладковський, зі свого боку, заявив про намір позиватися до суду на авторів розслідування.

У державному концерні «Укроборонпром» назвали маніпулятивним розслідування програми «Наші гроші» про незаконні операції під час закупівель в армії і причетність до цих схем оточення президента Петра Порошенка.