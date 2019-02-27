Радіо Свобода Daily: Новий корупційний скандал довкола Гладковського – реакції

Розслідування про Гладковського

Довкола заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського, якого називають близьким бізнес-партнером чинного президента Петра Порошенка, спалахнув новий корупційний скандал. Його прізвище знову засвітилося в контексті бізнес-закупівель з Росії. У суспільстві це викликало значний резонанс, а сам він попросив зупинити свої повноваження на час розслідування матеріалів, викладених журналістами Bihus.info.

Далі коротко про реакції на розслідування:

Петро Порошенко підтримав відсторонення Гладковського.

У державному концерні «Укроборонпром» розслідування назвали маніпулятивним.

У НАБУ заявили, що перевірять факти із розслідування про «розкрадання» в оборонній сфері. До бюро, а також до ГПУ звернувся і сам Гладковський.

Юлія Тимошенко заявила про необхідність, з її погляду, імпічменту президента Порошенка.

Син Гладковського повідомив, що вимагатиме спростування інформації у суді.

Активісти «Нацкорпусу» влаштували акцію протесту під його будинком у Козині на Київщині.

Тут Радіо Свобода розповідає, хто такий Олег Гладковський і чому він та члени його родини неодноразово ставали фігурантами гучних розслідувань.

ДТП у Харкові: вирок

Київський райсуд Харкова засудив до 10 років ув’язнення Олену Зайцеву і до 10 років ув’язнення Геннадія Дронова, звинувачених у справі про ДТП у Харкові, внаслідок якого в жовтні 2017 року загинули шість людей. Крім того, Зайцева і Дронов мають відшкодувати всім потерпілим понад 7 мільйонів гривень. Також суд позбавив їх права керувати транспортними засобами на три роки.

Іще кілька важливих новин:

У Києві суд заарештував екс-голову Генштабу Заману.

У Нацполіції відкрили провадження щодо стеження охоронців Ахметова за журналістами «Схем».

Від «Їх там немає» до «Що приховувати?»

У досвітній темряві 27 лютого 2014 року озброєні люди в зелених одностроях без прикметних знаків узяли штурмом Верховну Раду Автономної Республіки Крим у Сімферополі і підняли над будівлею російський прапор. Захоплення сталося наступного дня після сутички проукраїнських і проросійських демонстрантів на площі перед будівлею. Вони по-різному дивилися на майбутнє півострова після того, як напередодні з Києва на тлі масових протестів утік дружній до Кремля президент України Віктор Янукович. Але це був тільки початок. Хронологія того, як Росія заперечувала, а потім визнала захоплення Криму – у матеріалі.

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