У Києві суд заарештував екс-голову Генштабу Заману

Печерський районний суд Києва 25 лютого обрав запобіжний захід колишньому голові Генштабу ЗСУ Володимиру Замані, якого підозрюють у державній зраді.

Заману триматимуть під вартою до 27 березня без права внесення застави.

Замана очолював Генеральний штаб з лютого 2012 року до лютого 2014 року.​ 25 лютого прокуратура повідомила, що його затримали за підозрою в державній зраді. Замані інкримінують скорочення складу Збройних сил України, зокрема кількості авіаційних військових частин, що «фактично позбавило протиповітряної оборони» Україну, й передачу Військово-морським силам військових частин Повітряних сил ЗСУ. За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, останній крок надав значні переваги Росії у контролі та блокуванні дислокованих у Криму підрозділів ЗСУ під час анексії півострова.

Крім того, Замані закидають знищення військових комісаріатів, що, за версією правоохоронців, заблокувало мобілізацію у 2014 році.