Екс-начальник Генштабу Замана затриманий за підозрою в державній зраді – Матіос

Колишнього начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил України Володимира Заману затримали за підозрою в державній зраді, заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос під час брифінгу в Києві.

«Колишній начальник Генерального штабу підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України («державна зрада»)», – сказав Матіос.

Замані оголосили підозру 25 лютого.

За його словами, внаслідок «особисто підписаних Заманою директив» загалом із Збройних сил України підлягало скороченню на 4 646 осіб більше, ніж передбачалося законом України про чисельність ЗСУ на 2012 рік.

Він додав, що в період роботи Замани на посаді голови Генштабу були розформовані зенітно-ракетні дивізіони, на озброєнні яких перебували зенітно-ракетні комплекси С-300В.

«19 авіаційних військових частин (були розформовані – ред.)… Наголошую: авіаційних військових частин. А також 114 бригада тактичної авіації була переформатована з бригади в ескадрилью. Тобто розформування цих військових частин і підрозділів фактично позбавило протиповітряної оборони всю нашу державу», – вважає Матіос.

Крім того, 27 серпня 2012 року Замана підписав директиву про оперативне підпорядкування командуванню Військово-морських сил військових частин Повітряних сил ЗСУ.

«У результаті чого з 1 вересня 2012 року в оперативне підпорядкування ВМС увійшло управління тактичної групи «Крим» із підпорядкованими військовими частинами, у тому числі 204 бригада тактичної авіації. Ці зазначені частини, які перебували на території Автономної Республіки Крим і були сформовані з найбільш дієздатних, боєздатних, новітніх і нових видів озброєння, мали можливість відбити будь-який напад», – сказав Матіос.

За його словами, це надало значні переваги Росії у контролі та блокуванні дислокованих у Криму підрозділів ЗСУ під час анексії півострова.

Замана очолював Генеральний штаб з лютого 2012 року до лютого 2014 року.​ Його реакція на звинувачення наразі невідома.