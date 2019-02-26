Радіо Свобода Daily: екс-голова Генштабу Замана відкидає звинувачення у державній зраді

Замана затриманий за підозрою в державній зраді

Колишнього начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил України Володимира Заману затримали за підозрою в державній зраді, заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, внаслідок «особисто підписаних Заманою директив» загалом зі Збройних сил України підлягало скороченню на 4 646 осіб більше, ніж передбачалося законом України про чисельність ЗСУ на 2012 рік. Крім того, 27 серпня 2012 року Замана підписав директиву про оперативне підпорядкування командуванню Військово-морських сил військових частин Повітряних сил ЗСУ і це, нібито, надало значні переваги Росії у контролі та блокуванні дислокованих у Криму підрозділів ЗСУ під час окупації півострова.

Замана також звинувачують у знищенні військових комісаріатів, що, за версією правоохоронців, заблокувало мобілізацію у 2014 році.

У Печерському суді сам Замана сказав журналістам, що його б «ніхто не чіпав», якби не критика влади з його боку і відкинув усі звинувачення.

Дочка правої руки Путіна працює в Європарламенті

Дочка прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова працює стажером у Європейському парламенті, і має безперешкодний доступ до низки документів Європейського союзу. Про це йде мова в розслідуванні журналістів Радіо Свобода Григорія Жигалова, Рікарда Йозвяка і Джерачіни Тухіної.

21-річна Єлизавета Пєскова офіційно зареєстрована стажером в офісі французького євродепутата Емеріка Шопрада, який публічно підтримував анексію українського Криму Росією в 2014 році. «Пані Пєскова, безумовно, дочка важливої в Російській Федерації персони, але як студент, вона має не менше прав, ніж інші молоді люди, що проходять стажування як частину їхнього навчання», – написав євродепутат Емерік Шопрад в електронному листі на адресу Радіо Свобода.

Maruv не їде на «Євробачення-2019»

Співачка Ганна Корсун (Maruv), яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс «Євробачення» у 2019 році, не поїде на конкурс. Про це повідомляє «Національна суспільна телерадіокомпанія України». У повідомленні йдеться про те, що суспільний мовник та співачка не дійшли згоди щодо участі в пісенному конкурсі «Євробачення-2019» через низку причин. Також зазначається, що після проведених перемовин ПАТ «НСТУ» та Maruv не знайшли спільного рішення щодо місії представника України на міжнародному пісенному конкурсі. Згідно з правилами «Євробачення», мовник-учасник повинен забезпечити неполітичний характер конкурсу, а ситуація, яка склалася навколо нацвідбору цього року, має ознаки політизації.

Ситуацію, що склалася довкола, у програмі «Ваша Свобода» обговорювали продюсер Ігор Кондратюк, російський музичний критик Артемій Троїцький та міністр культури України Євген Нищук.

23 лютого

Тим часом в окупованих Донецьку, Луганську та інших містах частини Донбасу, яку контролюють російські гібридні сили, понеділок, 25 лютого, був вихідним. Святкували «День захисника вітчизни»: він випав на суботу, тому в ОРДЛО його перенесли на понеділок. Тоді як на підконтрольній уряду України території вже майже забули, що це таке 23 лютого. А як у Донецьку? Про це написав блогер для Радіо Донбасс.Реалії.

Нові факти про «Іловайський котел»

Двотомник-розслідування боїв під Іловайськом, що увійшли в історію під назвою «Іловайський котел», презентували у Дніпрі. «Війна, якої не було» – так називається книжка. Її автор, учасник тих подій, боєць полку «Дніпро-1» Роман Зіненко зібрав свідчення майже сотні бійців і офіцерів. Книжка містить інформацію про майже 700 українських воїнів, які брали участь в операції й виходили так званим «зеленим коридором». За словами автора, переважна більшість зібраних ним фактів до сьогодні не була відома широкому загалові. Радіо Свобода поспілкувалося із автором книжки та її першими читачами.

Чому Держдума Росії забороняє військовим смартфони?

Більше ніяких селфі – Держдума Росії заборонила військовим в армії користуватися смартфонами та іншими гаджетами. У такий спосіб солдатам і офіцерам намагаються заборонити публікувати в інтернеті дані про себе і товаришів по службі, а також розкривати місця несення служби. Сотні подібних випадків уже стали частиною доказової бази агресії Росії проти України. Чи буде тепер Кремлю легше підтримувати риторику про «їх там немає»? Журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» збирали найвідоміші селфі російських солдатів на Донбасі.

Що зробив убитий чекістом у Сандармоху українець Лесь Курбас для світового театру

Він народився у Самборі на Львівщині, а загинув від кулі чекіста в урочищі Сандармох на російських Соловках. За своє коротке і яскраве життя він створив новий театр, прийомами якого у новому тисячолітті користуються на усіх мистецьких майданчиках – від театральних сцен до відкритих амфітеатрів та інсталяцій на стінах будинків. До річниці з дня народження Леся Курбаса Радіо Свобода публікує деякі документи з архіву КДБ, а також інтерв’ю із дослідницею творчості Курбаса – американською режисеркою Вірляною Ткач, яка керує в Нью-Йорку театром Yara Arts Group.

Малевич. Український квадрат

А на завершення документальний фільм нашого колеги Дмитра Джулая про одного із найвидатніших художників ХХ століття Казимира Малевича. Мало відомі біографічні відомості, нові факти, спогади сучасників художника, коментарі світових дослідників дозволять вам по-новому подивитись на особистість великого супрематиста і розкриють його творчість в новому вимірі: українському.

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