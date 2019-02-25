Дочка правої руки Путіна працює в Європарламенті - розслідування Радіо Свобода

БРЮССЕЛЬ — Дочка прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова працює стажером в Європейському парламенті, і має безперешкодний доступ до низки документів Європейського союзу.

Про це йде мова в розслідуванні журналістів Радіо Свобода Григорія Жигалова, Рікарда Йозвяка і Джерачіни Тухіної.

Двадцятиоднорічна Єлізавета Пєскова офіційно зареєстрована стажером в офісі французького євродепутата Емеріка Шопрада, який публічно підтримував анексію українського Криму Росією в 2014-му.

Її ім’я та прізвище також зазначено у відкритому доступі на сторінці Шопрада на сайті Європейського парламенту.

Емерік Шопрад у відповідь на запит Радіо Свобода підтвердив, що в його команді справді працює дочка впливового російського чиновника, і зазначив, що це вже її друге стажування в Європарламенті.

«Пані Пєскова, безумовно, дочка важливої в Російській Федерації персони, але як студент, вона має не менше прав, ніж інші молоді люди, що проходять стажування як частину їхнього навчання», — написав Євродепутат Емерік Шопрад в елекронному листі на адресу Радіо Свобода.

Він додав, що Пєскова наразі не веде професійної діяльності у Росії, ні в приватних, ні в державних інституціях.

«Відповідно, тут не може бути конфлікту інтересів у виконанні мого мандату депутата Європейського Парламенту», — зазначив Емерік Шопрад.

Емерік Шопрад, в офісі якого зареєстрована Єлізавета Пєскова, — є членом комітету з закордонних справ Європарламенту, а також підкомітету з питань безпеки і оборони. Крім того, він є делегатом в Комітеті парламентського співробітництва ЄС-Росія.

Шопрад був одним із міжнародних спостерігачів на організованому Москвою після військового захоплення Криму «референдумі» в березні 2014-го. Тоді від визнав його «виправданим», що суперечило позиції Європейського Союзу. Резолюція Генеральної асамблеї ООН, яку підтримали 100 країн, оголосила референдум недійсним.

Декілька Євродепутатів, з якими поспілкувалися журналісти Радіо Свобода, не знали, що в Європейському парламенті безперешкодно працює хтось, хто пов'язаний з російським чиновником високого рівня.

Сандра Калнієте, євродепутат від найбільшої парламентської групи, правоцентристської Європейської народної партії, вважає, що затвердження на роботу стажером доньки прес-секретаря російського президента є «недбалістю».

«Це порушення загальних правил безпеки Європейського парламенту»,— зазначила Калніете в інтерв’ю Радіо Свобода.

Петрас Аустревічус, з Альянсу лібералів та демократів, вважає, що присутність Єлизавети Пескової в Європарламенті є «великим соромом для Європейського парламенту».

«Я не можу повірити, що Кремль тримає руку в кишенях і на серці інституцій Європейського союзу», — сказав він Радіо Свобода.

Помічниця Єлізавети Пєскової не підтвердила Радіо Свобода інформацію про працевлаштування Пєскової в Європарламенті.

У якості стажера, донька прес-секретаря Володимира Путіна має безперешкодний доступ до будівель Європарламенту як в Брюсселі, так і в Страсбурзі. Вона також може відвідувати засідання усіх комітетів та інші зустрічі.

Через неретельний контроль з небагатьма реальними перевірками, є також можливість потрапити на збори інших політичних груп. Що також важливо, Єлізавета Пєскова як стажер має має доступ як до внутрішньої комп’ютерної мережі Європейського парламенту, так і до внутрішньої мережі євродепутата як члена ЄП.

Стажери в Європарламенті отримують зарплату з бюджета євродетутата, який формується з грошей європейських платників податків. Наразі невідомо, скільки отримує Пєскова, і чи платять їй взагалі.