ЄС застерігає Індію і Пакистан від подальшого загострення ситуації

Європейський союз закликає до стриманості Індію і Пакистан після чергового загострення відносин між ними.

«Ми зберігаємо контакти з обома країнами, і, на нашу думку, важливо, щоб усі зберігали максимальну стриманість й уникали подальшої ескалації напруженості», – заявила речниця керівника європейської дипломатії Майя Коціанчич.

26 лютого МЗС Індії повідомило, що індійські військово-повітряні сили завдали «попереджувального авіаудару» по бойовиках у контрольованій Пакистаном частині спірного регіону Кашмір після нападу смертника, що стався раніше цього місяця.

Представники Пакистану підтвердили, що військовий літак Індії вторгся у пакистанський повітряний простір. За словами прес-секретаря ВПС Пакистану генерал-майора Азіфа Гафура, через це Пакистан по тривозі піднімав власні бойові літаки.

Водночас Гафур заявляє, що удар був завданий по лісовій місцевості. «Ніяких людських втрат або завданих збитків», – заявив він.

Міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреші закликав Делі не випробовувати Пакистан.

Згаданий авіаудар називають першим ударом, здійсненим за лінією контролю з часу війни між двома державами в 1971 році.

Напруженість між Ісламабадом і Нью-Делі зросла після нападу смертника в Кашмірі, внаслідок якого загинув щонайменше 41 індійський поліцейський. Відповідальність за напад взяло на себе базоване в Пакистані угруповання «Джаїш-е-Мохаммад».

Індія звинуватила Пакистан через цей напад, заявивши, що влада сусідньої країни сприяє бойовикам. Ісламабад звинувачення відкидає.