Пакистан відкликав посла з Індії через загострення відносин

Пакистан відкликав свого посла з Індії для консультації на тлі зростаючої напруженості між двома ядерними сусідами.

Як повідомило 18 лютого пакистанське Міністерство закордонних справ, посол поїхав із Делі вранці цього дня.

Це сталося після того, як внаслідок двох окремих інцидентів у спірному регіоні Кашмір загинули десятки індійських поліцейських і військових.

Останній такий випадок, внаслідок якого загинули щонайменше четверо індійських солдатів, стався 18 лютого. За кілька днів до цього щонайменше 41 індійський поліцейський загинув внаслідок нападу смертника в Кашмірі, відповідальність за який на себе взяло базоване в Пакистані угруповання «Джаіш-е-Мохаммад».

МЗС Індії після цього нападу закликало Пакистан «припинити підтримку терористів і терористичних груп», які використовують пакистанську територію як базу і «знищити інфраструктуру, що експлуатується терористичними групами для підготовки нападів в інших країнах».

Індія вже давно звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків у Кашмірі, фактично розділеному головно між Пакистаном і Індією (ще частину утримує Китай). Обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.

Пакистан відкидає звинувачення, заявляючи, що надає дипломатичну підтримку кашмірській боротьбі за право на самовизначення.