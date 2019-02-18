Щонайменше чотири індійські солдати й один цивільний загинули внаслідок нападу в Кашмірі

Щонайменше один цивільний і чотири індійські солдати, включно з чільним офіцером, загинули під час перестрілки з повстанцями в Кашмірі. Ще один солдат був серйозно поранений.

Місцеві посадовці стверджують, що інцидент трапився зранку 18 лютого в Пулвамі.

За даними індійських ЗМІ, стрілянина почалася, коли місцева гілка базованого в Пакистані ісламістського угруповання «Джаіш-е-Мохаммад» відкрила вогонь по силовиках. Нападників продовжують розшукувати.

Інцидент трапився через кілька днів після нападу смертника на індійських поліцейських у Кашмірі. Тоді загинули 44 правоохоронці.

Індія вже давно звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків у Кашмірі, фактично розділеному головно між Пакистаном і Індією (ще частину утримує Китай). Обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.

Пакистан відкидає звинувачення, заявляючи, що надає дипломатичну підтримку кашмірській боротьбі за право на самовизначення.