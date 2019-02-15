Індія звинувачує Пакистан через напад, в якому загинули 44 поліцейських

Внаслідок нападу смертника у Кашмірі 14 лютого загинули 44 індійських поліцейських – це найбільший за десятки років напад на сили безпеки у спірному регіоні. Відповідальність за напад на себе взяло базоване в Пакистані угруповання «Джаіш-е-Мохаммад».

МЗС Індії після нападу закликало Пакистан «припинити підтримку терористів і терористичних груп», які використовують пакистанську територію як базу і «знищити інфраструктуру, що експлуатується терористичними групами для підготовки нападів в інших країнах».

«Я рішуче засуджую цей підступний напад. Жертви нашого відважного персоналу з безпеки не повинні бути марними», – сказав прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Індія вже давно звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків у Кашмірі, фактично розділеному головно між Пакистаном і Індією (ще частину утримує Китай). Обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.

Пакистан відкидає звинувачення, заявляючи, що надає дипломатичну підтримку кашмірській боротьбі за право на самовизначення.

Останній масштабний напад у Кашмірі стався в 2016 році, коли бойовики, які, за даними Делі, прибули з Пакистану, напали на табір індійської армії в Урі, убивши 20 солдатів. Ісламабад заперечував причетність до цього.