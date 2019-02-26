Індія заявляє про «попереджувальний удар» по базованих у Пакистані бойовиках

Індійські військово-повітряні сили завдали «попереджувального авіаудару» по бойовиках у контрольованій Пакистаном частині спірного регіону Кашмір після нападу смертника, що стався раніше цього місяця, повідомляє МЗС країни.

Як заявив міністр закордонних справ Індії Віджай Гокхале, індійські сили атакували Балакот, що за 80 кілометрів від лінії контролю, яка є фактично кордоном у спірному регіоні.

За його словами, бойовики планували здійснити нові атаки на території Індії, тому удар був превентивним. Гокхале також сказав, що в результаті удару була знищена велика кількість бойовиків, зокрема і командирів.

Представники Пакистану підтвердили, що військовий літак Індії вторгся у пакистанський повітряний простір. За словами прес-секретаря ВПС Пакистану генерал-майора Азіфа Гафура, через це Пакистан по тривозі піднімав власні бойові літаки.

Водночас Гафур заявляє, що удар був завданий по лісовій місцевості. «Ніяких людських втрат або завданих збитків», – заявив він.

Міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреші закликав Делі не випробовувати Пакистан.

Згаданий авіаудар називають першим ударом, здійсненим за лінією контролю з часу війни між двома державами в 1971 році.

Напруженість між Ісламабадом і Нью-Делі зросла після нападу смертника в Кашмірі, внаслідок якого загинув щонайменше 41 індійський поліцейський. Відповідальність за напад взяло на себе базоване в Пакистані угруповання «Джаїш-е-Мохаммад».

Індія звинуватила Пакистан через цей напад, заявивши, що влада сусідньої країни сприяє бойовикам. Ісламабад звинувачення відкидає.

Індія вже давно звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків у Кашмірі, фактично розділеному головно між Пакистаном і Індією (ще частину утримує Китай). Обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.

Пакистан відкидає звинувачення, заявляючи, що надає дипломатичну підтримку кашмірській боротьбі за право на самовизначення.