«Укроборонпром» називає маніпулятивним розслідування про схеми в «оборонці»

У державному концерні «Укроборонпром» називають маніпулятивним розслідування програми «Наші гроші» про незаконні операції під час закупівель в армії і причетність до цих схем оточення президента Петра Порошенка.

«Журналісти програми «Наші гроші», які маніпулятивно використали закриту інформацію з кримінальних розслідувань, мають звертатися за її перевіркою до першоджерел. Вважаємо, що факти довільного використання інформації, що має відношення до питань національної безпеки, мусить отримати належну юридичну оцінку компетентних органів. Закликаємо журналістів до відповідальності, а політичні сили – утриматися від спекуляцій і подальших інформаційних диверсій», – йдеться в заяві.

Команда журналістських розслідувань Bihus.Info (програма «Наші гроші») оприлюднила розслідування про незаконні операції під час закупівель в армії і причетність до цих схем оточення президента, зокрема сина першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, Ігоря.

Розслідувачі заявляють, що збирали інформацію протягом двох років і оприлюднили, ймовірно, листування учасників незаконних схем. Журналісти обіцяють оприлюднити ще дві частини розслідування.

Олег Гладковський попросив відсторонити його від посади першого заступника секретаря РНБО, і президент задовольнив його прохання. Крім того, Петро Порошенко, за словами його речника, закликав правоохоронців розслідувати оприлюднені журналістами дані.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила про початок процедури імпічменту президента.

Засудили дії фігурантів розслідування йінші кандидати в президенти.