«Віри вам немає» – Зеленський про владу у розслідуванні щодо «розкрадання» в оборонній сфері

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський відреагував на журналістське розслідування про «розкрадання» в оборонній сфері, заявивши, що після таких подій віри до влади немає.

«Зараз я зрозумів, що таке «Армія, віра, мова» – розікрасти армію, штучно розділити людей мовою, тому і віри вам немає», – сказав Зеленський у відеозверненні на сторінці у Facebook.

Він також назвав нинішню владу людьми, «які прийшли до влади на крові» і «заробляють на крові».

Крім того, ще кілька кандидатів у президенти висловили свої реакції на розслідування журналістів проекту «Bihus.info».

Анатолій Гриценко заявив про «президентське мародерство в армії», Олег Ляшко сказав, що його політична сила вимагає «ретельно розслідувати всі факти, оприлюднені журналістами», Юлія Тимошенко зажадала через це імпічменту президента, Андрій Садовий зазначив, що імпічмент президента в будь-якій іншій країні був би за таких умов доречним, але «заяви про імпічмент з уст іншого кандидата – звичайний піар-хід».

Напередодні журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор.

Олег Гладковський попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони на час розслідування матеріалів, викладених у розслідуванні проекту «Bihus.Info». Речник президента України Святослав Цеголко заявив, що Петро Порошенко підтримав відсторонення Гладковського.

Представниця президента в парламенті Ірина Луценко заявила 26 лютого, що державний концерн «Укроборонпром» і Гладковський мають намір подати до суду на розслідувачів.

Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня. Президент Петро Порошенко також висунув свою кандидатуру – на другий президентський термін.