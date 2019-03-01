«Президент UA»: кандидати розповідають про найтепліші спогади дитинства

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам у президенти виборчої кампанії 2019 року. Щодня – 25 днів поспіль – ми будемо публікувати відповіді на одне із питань. У перший день весни розповідаємо про найтепліші спогади дитинства кандидатів.

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

«Місто Дніпро, перший поверх «хрущівки». Я сиджу зі старшою сестрою на підвіконні батьківської двокімнатної квартири. Дивлячись у вікно, ми спілкуємося та радіємо тому, яка у нас чудова сім’я, і як нам пощастило усе це мати… Цей щасливий момент трапився незадовго до того, як наші батьки розлучилися і сестра з матір’ю поїхали з міста».

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем'єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

«Як правило, в обід або вечорами мама сиділа на призьбі, ми дітьми обоє із братом клали їй голови на коліна і вона легенько дмухала. Я до цього часу пам’ятаю відчуття, коли цей подих теплого повітря розвіює тобі волосся. Такий найтепліший дитячий спогад».

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей»:

«Стигла малина біля батьківського будинку в Донецьку».

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

«Мамині коржі з маком у макітрі».

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

«Дитинство – це суцільний теплий спогад, адже всі близькі ще були живі, молоді та здорові».

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль»:

«Обливний понеділок – другий день Великодніх свят, коли, за стародавнім звичаєм, хлопці обливають дівчат водою».

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

«Дитинство – безтурботний, щасливий вік. Теплих спогадів багато. Наприклад, як дід водив до тиру і вчив стріляти з пневматичної зброї. Або як бабуся вела взимку до дитячого садка, а у Кривому Розі були суворі зими, сильні хуртовини (степовий же клімат!) – і стягувала з себе шапку, щоб закрити мені обличчя від вітру та снігу. Така своєрідна «балаклава» у мене була».

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

«Коли батько прийшов додому в образі Діда Мороза. А ще пам’ятаю сервант, який стояв у нас вдома. Взагалі, дитячі спогади про батьків, наш дім та проведений разом час – це суцільний теплий спогад».

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

«Сімейні вечері довкола однієї миски».

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

«Коли вперше пішов до цирку з батьками».

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

«Як батьки купили мені собаку».

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець «Соціалістичної партії Олександра Мороза»:

«Пасіка пахне. Грушки на ослоні. Мати плете із цибулі вінки.

Спасівка. Тепло. Серпневе осоння. Тихо пливе із віків у віки.

Скільки відтоді минулося Спасів! Скільки всього заплелось у кільце –

В долю, напевно. Але у запасі... В пам’яті справжнім лишилося це:

Пасіка пахне…»

Євгеній Мураєв, народний депутат України,​висуванець партії «Наші»:

«В дитячому садку закохався в дівчинку і в знак серйозності своїх намірів подарував їй мамину обручку. Тепер, через багато років, з посмішкою згадую, що мама поставилася до ситуації з повним розумінням».

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець «Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

«Найтепліші спогади з дитинства, коли приїжджав у село Пришиб, Запорізької області, до бабусі Олени. Перший велосипед, перші подряпини, спориш на дворі та вишні вздовж нашої вулиці. Ще приємні спогади, як їздив малим на Вінниччину до бабусі Олі. Дуже набожної і доброї людини. Саме вона, ще у дитинстві, подарувала мені мою першу Біблію, похрестила у церкві»

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець

«У мене було щасливе дитинство, всі спогади прекрасні, і я безмежно вдячний за це своїм батькам, бабусі та дідусю»

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч»:

«Спільний з батьками відпочинок у Криму».

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП»:

«Я зростав у мальовничій Коломиї. Батько працював майстром локомотиворемонтного заводу, мати – вчителькою географії. Тому в розкоші я та молодший брат Віктор не купалися. Пригадую, ходили на свята колядувати. А перші зароблені кошти витрачали на подарунки рідним. Їхні щирі емоції – то найтепліший спогад мого дитинства».

Участь у проекті Радіо Свобода «Призидент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Олександр Вілкул, Ольга Богомолець, Інна Богословська, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Сергій Тарута, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.