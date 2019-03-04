Від шкарпеток Киви до космольота Насірова: що кандидати у президенти взяли б із собою на Марс

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із питань. Тут читайте про те, яку річ точно взяли б із собою на Марс кандидати у президенти України.
Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:
Власний космічний корабель
Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):
Відвагу
Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП»:
Синьо-жовтий український прапор
Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:
Смартфон
Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем'єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:
Українську землю
Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей»:
Фото родини
Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:
Фото родини
Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:
Скафандр
Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль»:
Книгу
Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:
Ракету, щоб повернутися назад. Що там, на Марсі, самому робити? В ідеалі було б мати ще когось із живих істот – щоб поспілкуватися можна було
Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:
Зважаючи на погоду, теплі носки
Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:
Світлину сім'ї
Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:
Бабусин сирник
Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:
Я б туди не летів
Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець «Соціалістичної партії Олександра Мороза»:
Сімейний фотоальбом
Євгеній Мураєв, народний депутат Українивисуванець партії «Наші»:
Фото своїх дітей
Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець «Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:
Зворотній квиток на Землю
Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ