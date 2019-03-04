Від шкарпеток Киви до космольота Насірова: що кандидати у президенти взяли б із собою на Марс

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із питань. Тут читайте про те, яку річ точно взяли б із собою на Марс кандидати у президенти України.

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Власний космічний корабель​

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Відвагу​

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП»:

Синьо-жовтий український прапор​

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Смартфон

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем'єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Українську землю

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей»:

Фото родини

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Фото родини

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Скафандр

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль»:

Книгу

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Ракету, щоб повернутися назад. Що там, на Марсі, самому робити? В ідеалі було б мати ще когось із живих істот – щоб поспілкуватися можна було

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Зважаючи на погоду, теплі носки

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Світлину сім'ї

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Бабусин сирник

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Я б туди не летів

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець «Соціалістичної партії Олександра Мороза»:

Сімейний фотоальбом

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші»:

Фото своїх дітей

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець «Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Зворотній квиток на Землю​

Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.