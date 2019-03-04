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04 Березень 2019, Київ 09:51
Політика

Від шкарпеток Киви до космольота Насірова: що кандидати у президенти взяли б із собою на Марс

Кандидати у президенти виборчої кампанії 2019 року відповіли на запитання Радіо Свобода у для проекту «Президент UA»

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Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із питань. Тут читайте про те, яку річ точно взяли б із собою на Марс кандидати у президенти України.

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Власний космічний корабель​

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Відвагу​

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП»:

Синьо-жовтий український прапор​

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Смартфон

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем'єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Українську землю

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей»:

Фото родини

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Фото родини

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Скафандр

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль»:

Книгу

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Ракету, щоб повернутися назад. Що там, на Марсі, самому робити? В ідеалі було б мати ще когось із живих істот – щоб поспілкуватися можна було

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Зважаючи на погоду, теплі носки

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Світлину сім'ї

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Бабусин сирник

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Я б туди не летів

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець «Соціалістичної партії Олександра Мороза»:

Сімейний фотоальбом

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші»:

Фото своїх дітей

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець «Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Зворотній квиток на Землю​

Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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