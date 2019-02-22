Західні оглядачі про Зеленського: очолювати Україну в умовах небезпечного сучасного світу – це не жарт

З наближенням виборів в Україні світові оглядачі дедалі більше звертають увагу на кандидатів у президенти. Високі рейтинги Володимира Зеленського викликали на Заході чималий інтерес. Чи може «телевізійний президент» Володимир Зеленський повернути українцям довіру до влади, чого від нього очікують українці, та що в західній пресі кажуть про його зв’язки із олігархом Ігорем Коломойським?

«Телевізійний президент» та довіра

Довіра – дефіцитний ресурс в українській політиці. Чи може «телевізійний президент» Володимир Зеленський повернути її? Над цим питанням розмірковує Йоанна Гоза в статті для аналітичного центру European Council on Foreign Relations.

Чи дійсно українці повірили, що Зеленський – це Голобородько?

​Василь Голобородько – головний герой серіалу «Слуга народу» – якого грає Зеленський, завоював серця українців. Мільйони людей дивилися кожну серію. Але чи дійсно українці повірили, що Зеленський – це Голобородько? Це навряд чи, вважає автор. Але, здається, українці вірять у те, що Зеленський може ним стати.

Грань між реальністю і видумкою почала стиратися ще у березні 2018 року, коли успіх серіалу призвів до створення партії «Слуга народу». Потім – коли Зеленський оголосив про намір балотуватися в президенти.

Якого лідера чекають українці?

Українці не довіряють владі, що можна зрозуміти з огляду на її радянське минуле, яке включає Голодомор

Українці відчайдушно чекають лідера, якому вони змогли б довіряти. Але надійність отримати нелегко. Наприклад, чинного президента України Петра Порошенка часто критикують через погіршення корупції, не дивлячись на його численні успіхи, такі як підписання Угоди про Асоціацію, безвізовий режим з ЄС та збереження держави попри війну, мовиться у статті.

Українці не довіряють владі, що можна зрозуміти з огляду на її радянське минуле, яке включає Голодомор. Тож лідер, який переконає людей, що йому можна довіряти – має найвищі шанси стати президентом.

За що критикують Зеленського?

Зеленського критикують через те, що в нього немає політичної програми. Але виборці можуть подумати, що в Голобородька її теж не було, але зрештою він з усім розібрався. «Принаймні, люди могли б з довірою ставитися до того, що Голобородько чесно намагається діяти в інтересах суспільства», – йдеться у статті.

Деякі аналітики кажуть, що Зеленський втратить лідерство в опитуваннях, коли пройде захоплення його кампанією. Але водночас негативне ставлення до найближчих опонентів Зеленського – Порошенка та Тимошенко – дуже сильні.

Опоненти Зеленського також кажуть, що прихильники Зеленського – здебільшого молодь, яка потім не з’явиться на виборах. Але за Євромайданом стояли саме молоді люди і вони стали досить активними з тих пір, і своїм голосом можуть зробити ще один крок для зміни країни.

Перемога коміка як експеримент

Незрозуміло, як будь-який аспект президентства Зеленського буде працювати на практиці. Вся історія трохи сюрреалістична

«Насправді, зовсім незрозуміло, як будь-який аспект президентства Зеленського буде працювати на практиці. Вся історія трохи сюрреалістична. Його перемога на виборах відображала б великий експеримент – для деяких божевільний, безвідповідальний експеримент; для інших – спокусливий, перед яким майже неможливо встояти», – пише автор.

Перемога коміка також могла б стати катастрофою, зазначається у статті. Проте в умовах багаторічної корупції, яка позбавила багатьох доступу до медичних та інших послуг, українці можуть відчути, що цей ризик вартий того.

Зеленський – єдиний гідний вибір для України?

Колишній керівник одного з підрозділів в Європейській комісії Віллем Алдерсгофф в статті для американського аналітичного центру Atlantic Council висуває переконання, що Зеленський – єдиний гідний вибір для України.

Автор зауважує, що всі надійні опитування громадської думки вказують на те, що жоден з досвідчених кандидатів-реформаторів не має шансу виграти вибори. Два кандидати з досвідом – Порошенко та Тимошенко – мають шанс пробитися, та їхній досвід з реформами викликає запитання.

Питання до Порошенка і Тимошенко

Порошенко дійсно запровадив важливі реформи, але вони були здебільшого економічні. Він також обіцяв правосуддя та суспільство, засноване на верховенстві права після Євромайдану – і цього він «вражаюче не виконав», переконаний автор.

Алдерсгофф нагадує, серед іншого, що за часи президентства Порошенка не покарали людей з кола колишнього президента Віктора Януковича, які пограбували країну. Тимошенко ж викликає питання щодо походження її статків, які вона заробила, коли була при владі.

Чому ж Зеленський?

Студія «Квартал 95» Зеленського критикувала владу ще задовго до Майдану. Він сам критикував агресію Росії в Криму та на Донбасі та висміював Путіна. Зеленський також пожертвував гроші українцям, які воюють на Донбасі, нагадує автор. А в серіалі «Слуга народу» разом із своєю командою Зеленський демонструє розуміння, як працює українська корумпована система, пише автор.

Дві проблеми Зеленського?

Критики бачать в ньому дві основні проблеми: недосвідченість в політиці та можливі зв’язки із олігархом Ігорем Коломойським, який володіє телеканалом, на якому показують шоу коміка. «Перше – незаперечне», – мовиться у статті. Але він зможе оточити себе командою досвідчених людей, переконаний автор.

Зв’язки з Коломойським

Всі провідні телеканали в Україні належать олігархам. Чи означає це, що всі, хто на них працює, мають зв’язки із олігархами?

Щодо зв’язків з Коломойським, Алдерсгофф уточнює: всі провідні телеканали в Україні належать олігархам. Чи означає це, що всі, хто на них працює, мають зв’язки із олігархами? «Навіть якщо є зв’язок, складно повірити, що у Тимошенко чи Порошенка їх немає», – каже автор.

«Вибір для українських реформаторів зрозумілий: єдиний шанс зробити Україну державою без вирішальної ролі для олігархів, з по-справжньому демократичними інститутами і законами, перед якими всі рівні, здається, полягає у виборі Зеленського», – вважає автор.

Автор статті, опублікованій у виданні Newsweek, зазначає, що служби безпеки України повідомляють про втручання Росії в українські вибори, які мають відбутися 31 березня.

Автор зауважує, що лідерами президентської гонки є як Порошенко, так і Тимошенко, але випереджає їх Зеленський. Деякі аналітики переконані, що перемога Зеленського на виборах може заморозити відносини України із провідними західними інституціями, що гальмуватиме прогрес, якого державі вдалося досягти протягом останніх кількох років.

Обрання Зеленського було б «катастрофою»

«Якими б не були мотивації його прихильників, обрання Зеленського було б катастрофою для України. Він, здається, є гідною людиною, і мало які з його публічно висловлених поглядів є образливим або виразно дурними», – цитує автор американського політолога Олександра Мотиля.

Його обрання головою держави матиме щонайменше кілька негайних руйнівних наслідків, переконаний Мотиль. Зеленський політично недосвідчений, і його обрання, серед іншого, призведе до атрофії відносин із Заходом, поки Зеленський вирішуватиме, які західні інституції важливіші для його країни, посилається на слова Мотиля автор.

Мотиль в статті для Atlantic Council раніше також висував переконання, що олігархи скористаються недосвідченістю Зеленського і його неспроможністю керувати складними урядовими структурами України, щоб повернутися до влади, і те саме зроблять і корупціонери всіх рівнів. Він вважає, що реформи загалом зупиняться – Зеленський і гадки не має про те, як змінюються суспільства, економіка та політика – і він буде це вивчати ще протягом року чи двох.

Також цілком можливо, що результатом парламентських виборів восени стане такий склад Верховної Ради, за якого з будь-яких питань домовитися буде просто неможливо. А поєднання слабкого президента із слабким парламентом лише посилить зовнішні і внутрішні виклики, які стоятимуть перед Україною, йдеться у статті.

Тож, на думку Мотиля, українцям варто усвідомити, що очолювати Україну в умовах небезпечного сучасного світу – це не жарт.