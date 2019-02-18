Досьє кандидата. 13 фактів про Володимира Зеленського

У розпал передвиборчих перегонів Радіо Свобода розпочинає серію публікацій про десятьох кандидатів на посаду президента, які є лідерами соціологічних рейтингів.

Всього Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидатів. Це рекордна кількість учасників президентських перегонів за всю історію незалежної України.

Станом на початок лютого результати соціологічних опитувань дають найбільше шансів таким політикам: Володимиру Зеленському, Петрові Порошенку, Юлії Тимошенко, Юрію Бойку, Анатолію Гриценку, Олегу Ляшку, Євгену Мураєву, Олександру Шевченку, Андрію Садовому та Олександру Вілкулу.

Щопонеділка та щоп'ятниці Радіо Свобода розповідатиме про цікаві деталі біографій вказаних кандидатів.

Хто: Володимир Зеленський

Вік: 41 рік

Знак зодіаку: Водолій

Місце народження: Кривий Ріг

Чим відомий: Український шоумен та комік, актор і художній керівник «Студії Квартал-95».

Цитата: «Я вирішив поговорити з вами відверто, як Володимир Зеленський. Зараз в Україні така ситуація, коли в кожного українця є три шляхи. Перший шлях – жити як живеш, плисти за течією. І це нормально, це вибір кожного. Другий шлях – зібрати свої речі та поїхати в іншу країну, заробляти там гроші, надсилати своїм близьким і родичам. І це теж нормально. Але є ще третій шлях – спробувати самому щось змінити в Україні. І я для себе обрав саме його».

13 фактів про кандидата:

У дитинстві 4 роки прожив у місті Ерденет у Монголії , де його мати працювала інженером, а батько-науковець був залучений до будівництва гірничозбагачувального комбінату. Батько Зеленського, Олександр Семенович – доктор технічних наук, із 1995 завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту.

у , де його мати працювала інженером, а батько-науковець був залучений до будівництва гірничозбагачувального комбінату. Батько Зеленського, – доктор технічних наук, із 1995 завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту. У 16 років виграв ґрант на безкоштовне навчання в Ізраїлі, але за кордон не поїхав, бо його батько був проти цього. Вищу освіту Зеленський здобув на юридичному факультеті філіалу Київського національного економічного університету імені Гетьмана. За фахом не працював. Першу широку популярність здобув у «Клубі веселих і кмітливих» (КВК) як учасник студентської команди. У 1997 році Зеленський створив команду «95-й квартал» (названу на честь одного з районів Кривого Рогу). Зеленський був капітаном і автором більшості номерів.

(названу на честь одного з районів Кривого Рогу). Зеленський був капітаном і автором більшості номерів. У 1998-2003 роках команда «95-й квартал» регулярно виступала у Вищій лізі КВК і постійно гастролювала Росією і країнами СНД. Після конфлікту з керівництвом Клубу у 2003 році Зеленський із командою залишили КВК. Уперше телешоу «Вечірній квартал» з'явилося у 2005 році на телеканалі «Інтер». Упродовж 2010-2012 років Зеленський двічі, з перервами, обіймав посаду генерального продюсера «Інтера» . Залишив посаду, посилаючись на творчі плани «Кварталу 95». На сьогодні Володимир Зеленський знявся, або ж був одночасно актором і продюсером, у понад 10-ти повнометражних художніх фільмах.

з'явилося у 2005 році на телеканалі Упродовж 2010-2012 років Зеленський двічі, з перервами, обіймав посаду генерального продюсера . Залишив посаду, посилаючись на творчі плани «Кварталу 95». На сьогодні Володимир Зеленський знявся, або ж був одночасно актором і продюсером, у понад 10-ти повнометражних художніх фільмах. У 2017 році міністерство юстиції України зареєструвало партію «Слуга народу» , яка через рік висунула Володимира Зеленського кандидатом у президенти. Назва партії повторює назву фільму, в якому актор зіграв головну роль – президента країни.

, яка через рік висунула Володимира Зеленського кандидатом у президенти. Назва партії повторює назву фільму, в якому актор зіграв головну роль – президента країни. Раніше Зеленський не грав ролей українською мовою. У 2017 році в одному з інтерв'ю він повідомив, що почав вивчати українську з репетитором.

У 2016 році під час фестивалю у Юрмалі в одному з виступів колективу «Квартал 95» Зеленський назвав Україну «жебраком», а також «актрисою німецького фільму для дорослих», яка «готова прийняти будь-яку кількість з будь-якого боку». Це викликало обурення і згодом шоумен пояснив у своєму пості у мережі Facebook? що він мав на увазі владу, а не країну загалом. У січні 2018 року навколо студії «Квартал 95» розгорнувся ще один скандал, під час якого акторів звинуватили в гомофобії. Сталося це через один з гумористичних номерів на їхньому новорічному концерті, де висміювалися секс-меншини. Номер показали в новорічному випуску «Вечірнього Кварталу», який вийшов в ефірі «1+1» 31 грудня 2017 року. Згодом студія вилучила відео жарту з публічного доступу та висловила публічне вибачення представникам секс-меншин за цей жарт, зазначивши що автори «не мали на меті когось образити».

Зеленський назвав Україну «жебраком», а також «актрисою німецького фільму для дорослих», яка «готова прийняти будь-яку кількість з будь-якого боку». Це викликало обурення і згодом шоумен пояснив у своєму пості у мережі Facebook? що він мав на увазі владу, а не країну загалом. У січні 2018 року навколо студії «Квартал 95» розгорнувся ще один скандал, під час якого акторів звинуватили в гомофобії. Сталося це через один з гумористичних номерів на їхньому новорічному концерті, де висміювалися секс-меншини. Номер показали в новорічному випуску «Вечірнього Кварталу», який вийшов в ефірі 31 грудня 2017 року. Згодом студія вилучила відео жарту з публічного доступу та висловила публічне вибачення представникам секс-меншин за цей жарт, зазначивши що автори «не мали на меті когось образити». У новорічну ніч 2018 року на телеканалі «1+1» замість традиційного привітання президента України спочатку прозвучало привітання Зеленського, у якому він повідомив про висунення своєї кандидатури на президентських виборах. Привітання Петра Порошенка транслювалося вже у перші хвилини 1 січня 2019 року після виступу Зеленського. Згодом сам Зеленський припустив, що його заяву про намір балотуватися в президенти показали замість традиційного новорічного виступу президента України через «технічну помилку». Однак, пізніше «1+1», відповідаючи,на запит Радіо Свобода, заявили, що у новорічну ніч технічних помилок не було.

транслювалося вже у перші хвилини 1 січня 2019 року після виступу Зеленського. Згодом сам Зеленський припустив, що його заяву про намір балотуватися в президенти показали замість традиційного новорічного виступу президента України через «технічну помилку». Однак, пізніше «1+1», відповідаючи,на запит Радіо Свобода, заявили, що у новорічну ніч технічних помилок не було. Попри заяву Зеленського про закриття свого бізнесу в Росії ще у 2014 році, після журналістського розслідування програми «Схеми» стало відомо, що шоумен володіє – через посередників – трьома російськими компаніями, що займаються виробництвом кіно, відеофільмів і телевізійних програм у Росії: «Вайсберг Пікчерс» , «Платинумфільм» і «Грін Філмс» . Згодом Зеленський заявив, що вийшов зі складу кіпрської компанії Green Family LTD , яка належить російській кінокомпанії «Грін Філмc».

, і . Згодом Зеленський заявив, що вийшов зі складу кіпрської компанії , яка належить російській кінокомпанії «Грін Філмc». Наприкінці січня 2019 року Зеленський вперше очолив рейтинг кандидатів на пост президента України, що підтвердили одразу два соціологічні опитування. Перше – проведене компанією «Рейтинг», яка опитала 6000 респондентів протягом 16-24 січня цього року. Друге – також проведене наприкінці січня компаніями «Социс» , КМІС і «Центром Разумкова» , які опитали 11000 респондентів.

, і , які опитали 11000 респондентів. Кандидатуру Зеленського часто пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським , однак сам Зеленський цей зв'язок заперечує. Щодо фінансування його кампанії кандидат запевнив: «Ми самі… Не тільки з моєї кишені. Слава Богу, я маю друзів». При цьому він уточнив, що Коломойського до цих «друзів» не зараховує.

, однак сам Зеленський цей зв'язок заперечує. Щодо фінансування його кампанії кандидат запевнив: «Ми самі… Не тільки з моєї кишені. Слава Богу, я маю друзів». При цьому він уточнив, що Коломойського до цих «друзів» не зараховує. До складання своєї передвиборчої програми Володимир Зеленський закликав долучитися усіх охочих. «Ми напишемо мою програму разом з тобою. Ми напишемо разом з людьми, всією країною потім знайдемо шляхи вирішення всіх проблем, а потім – втілимо їх у життя», – пообіцяв Зеленський у своєму відеозверненні. Остаточна версія програми складається із 9 основних пунктів. В одному з них шоумен зазначив: «Одразу хочу запевнити – іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього».

Володимир Зеленський переконаний, що рух до НАТО та інших об’єднань є «запорукою безпеки» країни, однак, на його думку, такі прагнення мають отримати підтвердження через всеукраїнський референдум. Водночас, Зеленський запевняє, що завершення війни та повернення тимчасово окупованих територій відбуватиметься за допомогою гарантів Будапештського меморандуму і партнерів з ЄС.

і партнерів з ЄС. Шоумен разом з колективом «Квартал 95» дав кілька безкоштовних концертів для українських військових у прифронтових містах на Донбасі. У 2014 році «Квартал 95» перерахував 1 мільйон гривень на потреби армії. Заради встановлення миру на сході України. Володимир Зеленський заявляє, що готовий до прямих переговорів з Кремлем та особисто з Володимиром Путіним. В інтерв’ю наприкінці 2018 року він заявив: «Мінські угоди не працюють. Йти туди війною - я проти... Я дуже ліберальний. Доведеться говорити... Я з чортом лисим готовий домовитися, аби більше не помирала жодна людина... Вони б написали свої пункти. Ми б написали свої... Десь посередині б зійшлися».

Програму кандидата Зеленського можна прочитати тут

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