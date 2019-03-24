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24 Березень 2019, Київ 17:51
Фотогалереї

Життя кандидата у фото: Володимир Зеленський

У розпал передвиборчих перегонів Радіо Свобода публікує серію фотогалерей про життя кандидатів на посаду президента. До вашої уваги – деякі моменти з життя чинного президента і кандидата Володимира Зеленського.
У міському Палаці молоді &laquo;Юність&raquo; выдбувся концерт популярної команди КВК &laquo;95 квартал&raquo;. У концерті також взяв участь відомий телеведучий, переможець телемарафону &laquo;Танці із зірками&raquo; Володимир Зеленський. На фото: під час концерту. Зйомка 19 грудня 2006 року. Донецьк.
1 У міському Палаці молоді «Юність» выдбувся концерт популярної команди КВК «95 квартал». У концерті також взяв участь відомий телеведучий, переможець телемарафону «Танці із зірками» Володимир Зеленський. На фото: під час концерту. Зйомка 19 грудня 2006 року. Донецьк.
Шоумен Володимир Зеленський з однією з учасниць під час спільного проекту показу мод Ukrainian Fashion Week та фонду &laquo;Анти-СНІД&raquo; в Києві. 16 жовтня 2007 року.
2 Шоумен Володимир Зеленський з однією з учасниць під час спільного проекту показу мод Ukrainian Fashion Week та фонду «Анти-СНІД» в Києві. 16 жовтня 2007 року.
Учасники телевізійного шоу &laquo;Вечірній квартал&raquo; Володимир Зеленський (праворуч) та Євген Кошовий під час зйомок новорічної програми &laquo;Вечірній Квартал. З Новим Роком!&raquo; у Києві. 11 грудня 2008 року.
3 Учасники телевізійного шоу «Вечірній квартал» Володимир Зеленський (праворуч) та Євген Кошовий під час зйомок новорічної програми «Вечірній Квартал. З Новим Роком!» у Києві. 11 грудня 2008 року.
Актор &laquo;Студії квартал 95&raquo; Володимир Зеленський в ролі Наполеона під час зйомок 3D-комедії російського режисера Марюса Вайсберга &laquo;Ржевський проти Наполеона&raquo; в Києві. 1 вересня 2010 року.
4 Актор «Студії квартал 95» Володимир Зеленський в ролі Наполеона під час зйомок 3D-комедії російського режисера Марюса Вайсберга «Ржевський проти Наполеона» в Києві. 1 вересня 2010 року.
Кандидат на пост президента України Володимир Зеленський з дружиною Оленою (фото надано прес-службою для використання в матеріалах Радіо Свобода).
5 Кандидат на пост президента України Володимир Зеленський з дружиною Оленою (фото надано прес-службою для використання в матеріалах Радіо Свобода).
У Софіївському гранд-холі готелю &laquo;Прем&#39;єр Палас&raquo; відбулася прес-конференція, присвячена запуску &laquo;Шоу N1&raquo;&nbsp;&ndash; нового вокально-танцювального проекту телеканалу &laquo;Інтер&raquo;. Журналістам про новий проект розповіли генеральний продюсер телеканалу &laquo;Інтер&raquo; Володимир Зеленський, музичний продюсер, співак та актор Філіп Кіркоров і народна артистка України Ані Лорак.&nbsp;Київ, 24 травня 2011 року.
6 У Софіївському гранд-холі готелю «Прем'єр Палас» відбулася прес-конференція, присвячена запуску «Шоу N1» – нового вокально-танцювального проекту телеканалу «Інтер». Журналістам про новий проект розповіли генеральний продюсер телеканалу «Інтер» Володимир Зеленський, музичний продюсер, співак та актор Філіп Кіркоров і народна артистка України Ані Лорак. Київ, 24 травня 2011 року.
Кандидат на пост президента України Володимир Зеленський з дружиною Оленою та донькою Олександрою&nbsp;(фото надано прес-службою для використання в матеріалах Радіо Свобода).
7 Кандидат на пост президента України Володимир Зеленський з дружиною Оленою та донькою Олександрою (фото надано прес-службою для використання в матеріалах Радіо Свобода).
Актор &laquo;Студії Квартал-95&raquo;, режисер та головний герой фільму &laquo;Я, ти, він, вона&raquo; Володимир Зеленський під час гриму перед зйомками фільму у Львові. 10 вересня 2018 року.
8 Актор «Студії Квартал-95», режисер та головний герой фільму «Я, ти, він, вона» Володимир Зеленський під час гриму перед зйомками фільму у Львові. 10 вересня 2018 року.
Лідер &laquo;Квартал 95&raquo; Володимир Зеленський заявив про висунення на пост президента України. Про це він оголосив в новорічному ефірі телеканалу &laquo;1+1&raquo;. 1 січня 2019 року.
9 Лідер «Квартал 95» Володимир Зеленський заявив про висунення на пост президента України. Про це він оголосив в новорічному ефірі телеканалу «1+1». 1 січня 2019 року.
Актор &laquo;Студії Квартал-95&raquo; Володимир Зеленський під час зйомок сіткомому &laquo;Слуга народу&raquo;, в Києві. 14 червня 2015 року.
10 Актор «Студії Квартал-95» Володимир Зеленський під час зйомок сіткомому «Слуга народу», в Києві. 14 червня 2015 року.
Актор, керівник студії &laquo;Квартал-95&raquo; Володимир Зеленський під час подачі документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації його як кандидата у президенти, у Києві. 25 січня 2019 року.
11 Актор, керівник студії «Квартал-95» Володимир Зеленський під час подачі документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації його як кандидата у президенти, у Києві. 25 січня 2019 року.
Володимир&nbsp;Зеленский під час розмови з журналістом&nbsp;програми &laquo;Схеми&raquo;&nbsp;Максимом Савчуком, який виявив, що у Зеленського досі існує кінобізнес на території Росії&nbsp;(хоча він запевняв, що закрив цей бізнес ще у 2014 році). Київ, 16 січня 2019 року. Витяг з розмови: &ndash; Ми знайшли три фірми, які працюють в Росії&hellip; &ndash; Ну і працюйте з ними. Я з ними не працюю. &ndash; Ні-ні, там є кіпрська фірма, де ви є засновником&hellip; &ndash; Я ж вам відповів. Вас не цікавить відповідь, я вам ще раз кажу. &ndash; Ви кажете неправду, бо кіпрська фірма, де ви в засновниках&hellip; &ndash; Успіхів вам.
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Володимир Зеленский під час розмови з журналістом програми «Схеми» Максимом Савчуком, який виявив, що у Зеленського досі існує кінобізнес на території Росії (хоча він запевняв, що закрив цей бізнес ще у 2014 році). Київ, 16 січня 2019 року.
Витяг з розмови:
– Ми знайшли три фірми, які працюють в Росії…
– Ну і працюйте з ними. Я з ними не працюю.
– Ні-ні, там є кіпрська фірма, де ви є засновником…
– Я ж вам відповів. Вас не цікавить відповідь, я вам ще раз кажу.
– Ви кажете неправду, бо кіпрська фірма, де ви в засновниках…
– Успіхів вам.
Кандидат у президенти Володимир Зеленський під час зйомки чергової серії телесеріалу &laquo;Слуга народу&raquo;, де він виконує роль президента України. Київ, 6 березня 2019 року.
13 Кандидат у президенти Володимир Зеленський під час зйомки чергової серії телесеріалу «Слуга народу», де він виконує роль президента України. Київ, 6 березня 2019 року.

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