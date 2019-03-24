Життя кандидата у фото: Володимир Зеленський

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Володимир Зеленский під час розмови з журналістом програми «Схеми» Максимом Савчуком, який виявив, що у Зеленського досі існує кінобізнес на території Росії (хоча він запевняв, що закрив цей бізнес ще у 2014 році). Київ, 16 січня 2019 року.

Витяг з розмови:

– Ми знайшли три фірми, які працюють в Росії…

– Ну і працюйте з ними. Я з ними не працюю.

– Ні-ні, там є кіпрська фірма, де ви є засновником…

– Я ж вам відповів. Вас не цікавить відповідь, я вам ще раз кажу.

– Ви кажете неправду, бо кіпрська фірма, де ви в засновниках…

– Успіхів вам.