«Зеленський захитався навіть від маленького вітерця розслідувань»: реакції на сюжет «Схем»

Шоумен Володимир Зеленський, який на початку січня заявив про свій намір балотуватися на посаду президента України, опинився у центрі скандалу: «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») встановили, що у нього досі існує кінобізнес на території Росії (хоча він запевняв, що закрив цей бізнес ще у 2014 році), та виявили, що одна з цих компаній, яка через кіпрську фірму належить Зеленському і його бізнес-партнерам, навіть узяла участь та успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії. Утім, суспільство обурило не лише це, але і поведінка Зеленського в момент, коли журналіст програми «Схеми»​ Максим Савчук намагався взяти у нього коментар. Пізніше артист записав відеозвернення, в якому публічно вибачився та прокоментував оприлюднені «Схемами» факти, утім так і не пояснив головних тез, які викликали найбільше невдоволення аудиторії, чим спричинив додаткову хвилю критики.

Інформація про російський бізнес українського коміка та (поки що неофіційно) одного з кандидатів на президентське крісло Володимира Зеленського, оприлюднена «Схемами», стала справжньою інформаційною бомбою. Суспільство обурило те, що людина, яка має намір поборотися за посаду очільника України, пов’язана через бізнес із країною, яка анексувала Крим та розв’язала збройне протистояння на Донбасі.

Утім, на думку політконсультанта Михайла Подоляка, суспільству не варто дивуватися виявленим «Схемами» фактам. Він вважає, що навряд чи оприлюднені журналістами факти якось суттєво вплинуть на рейтинг Зеленського, тому що цей кандидат «не про чесну та адекватну політику, а тільки про сильний протест, коли реально дістали».

«Чи вплине це якось на електоральні симпатії? Ні. Тому що (парадокс) саме така модель реакції все ще затребувана у нашої аудиторії. Вона вважається демонстрацією вміння тримати удар. У нас немає європейської традиції м’якого діалогу, пояснення своїх помилок, публічних вибачень», – зазначає він.

Подоляк також зауважує, що поведінка Зеленського під час спілкування з журналістами є «абсолютно стандартною» для України, «де у кожної більш/менш впливової чи успішної людини є цілий віз бридких скелетів у шафі і майже у всіх є свій власний «бізнес» в Росії».

«Чи хтось всерйоз гадав, що ми отримали справді «нове обличчя» з іншими моральними установками?» – пише він.

Подібної думки і блогер Олексій Давиденко: «Та нічого такого не сталося. Просто тепер ми знаємо, що він нічим не відрізняється від тих, кого так вправно висміює та пародіює. Такі ж скелети, таргани, брехня через дрібниці і купа комплексів. Просто інше прізвище. Одне незрозуміло. Навіщо уже зі старту було так тупо брехати… Дуже вже хотілося зліпити нашвидкоруч образ Робін Гуда, за якого потім не буде соромно навіть тату. Так уже повинно бути соромно».

На думку журналіста Дениса Казанського, саме реакція Зеленського на не зовсім очікуване запитання від журналіста «Схем» є найбільш показовим моментом.

«В житті Володимир Зеленський поводить себе уже не як привабливий слуга народу Голобородько, а як типовий український чиновник, який тікає від телекамер у тонований джип. Кудись зникли дотепність і привітна усмішка. У відповідь на незручне запитання не знайшлося завчасно заготованого жарту. Увімкнулась типова бичка на рівні якогось районного прокурора… Для реального претендента на президентський пост це неприпустима реакція», – пояснює він.

Чому Зеленський повів себе нестримано під час спілкування зі «Схемами», спробувала пояснити журналістка Христина Бердинських. На її думку, відповідь у тому, що він просто звик до любові, захоплення, автографів і касових зборів.

«Якщо Зеленський не жартує, а йде в політику і після президентських планує ще й похід на парламентські вибори, тоді йому бажано навчитися нормально і з повагою спілкуватися з журналістами, не з журналістами-фанатами, а просто з журналістами», – наголошує Бердинських і додає, що почати можна було б з інтерв’ю для журналіста «Схем», який і зробив про нього розслідування.

Про те, що найліпшим виходом із ситуації, яка склалася, для Зеленського було б інтерв’ю «Схемам», пише і громадський активіст Владислав Грезєв.

Журналістка Катерина Венжик тим часом розмірковує, де ж шукати образ справжнього Зеленського.

«Неймовірно, як Зеленський з інтерв’ю Гордону відрізняється від Зеленського в інтерв’ю Радіо Свобода», – зауважує вона.

«Зеленський поза сценою і телевізором виглядає як закомплексована, жлобувата людина. Хамство і зарозумілість. Якось аж незручно за нього, чесне слово. Все-таки я думала, що спалиться він пізніше. Випробування звичайними питаннями мало хто проходить», – пише одеська письменниця та експертка з комунікацій Зоя Казанжи.

«Як бачимо, Зеленський захитався навіть не від першого доторку ЗМІ, а від маленького подуву вітерця розслідувань. І це тільки початок. А що ж буде далі?», – запитує Роман Чернишов.

Дехто ж побачив у манері спілкування Володимира Зеленського з журналістами схожість із манерою спілкування з пресою олігарха Ігоря Коломойського, із яким його пов’язують.

«Знайдіть 10 відмінностей, – пропонує Олександр Пугач, публікуючи відео, у якому порівнює зустрічі Зеленського та Коломойського з журналістами «Схем».

«Манера поведінки Зеленського по відношенню до журналіста «Схем» нагадувала поведінку Коломойського, але софт. Він був менш агресивним і не матюкався, втім, моралі він читав не менше, – пише журналіст Юрій Луканов. – Журналісти не завжди праві під час конфліктів із політиками. Але в цьому випадку поведінка журналіста була винятково коректною. А кандидат у президенти Зеленський, який, правда, формально ще не висунувся, демонстрував, що він став хорошим учнем школи від Коломойського».

Нік Фельдман прогнозує, що розслідування «Схем» щодо російського бізнесу Зеленського нині спробують використати у передвиборчій боротьбі багато інших політиків.

«Від рейтинга Зеленського шматок відвалиться. Найменше, що з ним може трапитись, – серйозно зросте антирейтинг. Враховуючи той факт, що, набираючи свій рейтинг, він відкусив майже з усіх електоральних полів, то потрібно тепер очікувати, що десяток ініціативних груп його відпрацюють по перше число», – пише автор посту.

Наприклад, це уже почали робити прихильники чинного президента.

Водночас є і ті, хто критично сприйняв інформацію, оприлюднену журналістами «Схем» про російський бізнес Зеленського. Наприклад Павло Себастьянович.

«Смішно, коли щодо людини, яка не є на держслужбі, застосовують слово корупція. Корупція – це використання службового становища з метою особистого збагачення. «Корупція в деталях», кажете? Якщо збрехав Зеленський, – так. Потрібно пояснити. Тобто звинуватити Зе можна тільки у брехні, але ніяк не в корупції. Сподіваюсь, Зе все пояснить», – зазначає він.

Трохи невчасним називає сюжет «Схем» ведучий Василь Зима:

Критикує оприлюднені «Схемами» факти щодо російського бізнесу Зеленського і один із читачів Радіо Свобода Василь Чівільов.

«Чому не розказали, яка частка Зеленського в тій кіпрський фірмі, чи ухвалює він там рішення, чи виконує якісь функції в тих російських фірмах (як член наглядової ради чи щось схоже)? Чому з самого початку не прийти до Зеленського і не попросити про інтерв’ю, в якому б можна було запитати і про всі ці фірми, і його роль у їхній діяльності? Зеленський поки не президент України, то чому він має вже відмовитися від майнових прав, де б вони не були?» – запитує він.

Ще один читач Микола Володимирович зазначає, що «не сильно Зеленський і багатий, у будь-якому випадку він це не вкрав, із бюджету нашої країни не взяв ні копійки».

Водночас не обійшлося і без жартів.

Про свій намір балотуватися на посаду очільника держави Володимир Зеленський повідомив під час трансляції новорічного ефіру програми «Вечірній квартал». «1+1» показав його заяву в той же час, коли інші канали транслювали привітання глави держави. Утім офіційно ЦВК поки ще не зареєструвала його як кандидата президентських перегонів.