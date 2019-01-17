Зеленський і партнери виграли конкурс на фінансування фільму з бюджету Росії – «Схеми»

Російська компанія «Грин Филмс», яка через кіпрську фірму належить Володимиру Зеленському і його бізнес-партнерам, не лише досі працює в Москві, попри заяви шоумена про закриття там бізнесу ще у 2014 році, але й взяла участь та успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») «Зелена родина ру».

​Як виявили журналісти «Схем», компанія «Грин Филмс» планує знімати трилер «Вниз», в основі якого – запозичена в американців історія про незнайомих людей, які застрягають у ліфті. Одну з ролей у ньому має зіграти Володимир Машков, який у 2018 році був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента і виступав на з'їзді партії «Єдина Росія».

Саме для виробництва цього фільму«Грин Филмс», судячи з офіційних повідомлень на сайті Міністерства культури РФ, вирішила залучити, зокрема, і кошти з російського бюджету. Компанія взяла участь та успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання субсидій з бюджету РФ.

«Рекомендувати Департаменту кінематографії включити такі проекти ігрових авторських і експериментальних фільмів і організації, що представили їх, до переліку організацій кінематографії – одержувачів субсидій у 2017 році: ООО «Грин Филмс», «Вниз» – зазначено у протоколі від 11 липня 2017, розміщеному на сайті відомства.

Продюсер фільму «Вниз» Юргіс Вайсберг підтвердив телефоном, що стрічка – на стадії виробництва, і додав: «важко сказати, коли він вийде, тому що це залежить не тільки від готовності стрічки, але ще й від того, яка на ринку ситуація».

«Схеми» також намагалися поспілкуватися з директором «Грин Филмс» Дмитром Глашкіним щодо діяльності студії і держфінансування її проектів. Однак номери, вказані в офіційному реєстрі, виявилися некоректними. Журналісти залишили свої контакти Глашкіну через інший продюсерський центр. Зрештою, там відповіли, що поспілкуватися зараз у Глашкіна можливості немає.

«Три місяці його не буде. Він десь в експедиції, вони там щось знімають десь. Він сказав, що йому незручно спілкуватися – ось і все. Я йому все передав» – зазначив продюсер Андрій Радько.

«Схеми» також спробували зв’язатися із самим режисером майбутнього трилера – Марюсом Вайсбергом, але на дзвінки і повідомлення він не відповів.

«Схеми» знайшли три російські компанії, які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів та телевізійних програм:«Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» та «Грин Филмс». Засновником усіх трьох є кіпрська компанія Green Family LTD. Ця ж компанія є співзасновницею ТОВ «Квартал 95» в Україні, а її кінцевими бенефіціарами вказані Володимир Зеленський, його бізнес-партнери Андрій Яковлев, Борис і Сергій Шефіри та соратник Ігоря Коломойського Тімур Міндіч.

​Наприкінці грудня 2018 року Володимир Зеленський у інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що останній фільм «кварталівці» робили із російськими колегами у 2012 році. «Останній фільм, який ми робили з російськими колегами, значить, у 2012 році, а в ефір він виходив в 2014-му», – заявив Зеленський, пізніше додавши, що «припинилося все за взаємною «симпатією».

«​У нас був офіс в Москві. Це все було до 14-го року. Ми закрили бізнес, який приносив дуже багато»​, –​ розповів він в інтерв’ю Гордону.

Питання щодо діяльності кінобізнесу на території Росії журналістам «Схем» вдалось поставити Володимиру Зеленському напряму, біля його офісу у Києві. На що він відповів:«Ну і працюйте з ними. Я з ними не працюю. Успіхів вам». На уточнювальне питання щодо державних субсидій із російського бюджету на виробництво кінострічки, бізнесу в РФ він відповів: «Ви кажете неправду».

Згодом його прес-служба надіслала «Схемам» письмовий коментар, у якому зазначила: «Протягом багатьох років Володимир Зеленський будував міжнародний бізнес у галузі виробництва аудіовізуального контенту, тому є і компанії, є і нерухомість, і інші активи, і не тільки в зазначених вами юрисдикціях; є і в Італії, і в Великій Британії тощо. (...) Студія «Квартал 95», усвідомлюючи ситуацію, сьогодні ніяких продуктів на території Російської Федерації не виробляє».