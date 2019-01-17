«Зелена родина ру». Кінобізнес Зеленського у Росії (розслідування)

Шоумен Володимир Зеленський публічно оголосив про свій намір поборотись за президентське крісло на прийдешніх виборах. Відповідно до даних низки соціологічних рейтингів, він – у трійці лідерів цих перегонів. Образ Зеленського із телевізійного серіалу «Слуга народу»: чесний і щирий, простий, принциповий та справедливий, – тепер активно експлуатується у його справжній політичній кампанії.

Та якщо телевізійну вигадку сценаристів навряд чи варто сприймати за чисту монету, то як щодо слів Володимира Зеленського у реальному житті? Чи можна вірити заявам та обіцянкам не актора з серіалу, а людини, яка насправді оголосила про свій похід у велику політику?

«Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») проаналізували заяви Володимира Зеленського з його нещодавнього інтерв'ю Дмитру Гордону і знайшли суттєву невідповідність у них щодо дуже чутливої для українців теми: про те, що із початком війни він закрив свій бізнес у Росії.

Велике тригодинне інтерв’ю Дмитра Гордона з Володимиром Зеленським вийшло 25 грудня 2018-го – за шість днів до того, як шоумен у новорічну ніч оголосив про свій намір балотуватись у президенти.

Фрагменти цієї розмови «Зе Команда» Зеленського тепер активно використовує у своїй політичній рекламі, тож телевізійні зізнання шоумена вже більше сприймаються як заяви нового кандидата на пост очільника держави.

Оголосивши про свої політичні амбіції, Володимир Зеленський став об’єктом підвищеної уваги з боку, у тому числі – з боку журналістів. Тож «Схеми» взялися перевірити, наскільки слова шоумена, який може стати головним «слугою народу», відповідають дійсності. Наприклад, його заяви про закриття бізнесу в Росії.​

​«Наша філія була однією з небагатьох компаній, українських компаній з представництвом в Росії. Компанія з виробництва комерційного кіно і телесеріалів. Ця компанія працювала, у нас був офіс в Москві. Це все було до 2014 року. Ми закрили бізнес, який приносив дуже багато ... плоди реальні», – переконував Зеленський в інтерв’ю Гордону.

«Схеми» перевірили російські реєстри і виявили, що він сказав майже правду: російський філіал «Кварталу» і справді в процесі ліквідації. Але це якщо говорити про російську компанію «Квартал Сінема» – студію, яка випустила, наприклад, драму «Я буду рядом» (цей фільм продюсував, зокрема, і сам Зеленський).

Щоправда, компанія «Квартал Сінема» більше схожа на філіал не української... а белізької компанії, бо її засновником виступала офшорна фірма «Квартал Леополіс Студіос Лімітед». Та й закрили «Квартал сінема» не так давно: рішенням органу реєстрації від 10 грудня 2018 року.

Якщо говорити саме про цю російську компанію, то, дійсно, цей бізнес уже не працює. Але, як виявилося, це лише одна зі щонайменше чотирьох пов'язаних із Зеленським кінокомпаній у Росії. І решта з них продовжує свою діяльність.

ЗЕЛЕНА РОДИНА РУ

В інтерв’ю Дмитру Гордону Володимир Зеленський наголошував, що попри запрошення й «астрономічні» гонорари він принципово відмовляється від зйомок чи концертів у Росії:



– І скільки пропонували?

– Ну, немає навіть сенсу про це говорити.

– Астрономічні цифри?

– 250.

– 250?!

– Так!

– І відмовився?

– Ну звичайно! Ти що?!

Та для того, щоб мати бізнес у Росії, чи обов'язково туди їздити?

Російський бізнес Володимира Зеленського та партнерів пов’язаний із виробництвом кіно-, відеофільмів та телевізійних програм. Але його не знайти за прізвищами учасників «Кварталу-95» чи за назвами українських фірм, які могли б виступити засновниками цих російських компаній.

Ключ до знахідки російського бізнесу Зеленського захований у структурі власності його українських компаній. І він – на Кіпрі.

На початку 2013 року у Вінницькій області було зареєстровано товариство «Квартал 95». Сфера діяльності – кіновиробництво. Її засновником виступила кіпрська фірма GREEN FAMILY LTD (у перекладі «Зелена Родина»).

Українське законодавство вимагає розкриття кінцевих власників компанії. Відтак дані офіційного реєстру вказують, що за кіпрською структурою стоять давні бізнес-партнери Зеленського по «Кварталу 95»: Андрій Яковлєв, Борис та Сергій Шефіри, сам Володимир Зеленський і Тімур Міндіч, соратник Ігоря Коломойського і бізнесмен, що має частку у наближених до олігарха медіаструктурах.

Фото з соцмереж свідчить, що Міндіч був на дні народженні Коломойського у Женеві у лютому 2018-го.

Ця ж кіпрська GREEN FAMILY LTD виступає засновником трьох кінокомпаній на території Росії: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» та «Грин Филмс».

Але чи є докази того, що вищезазначені фірми здійснюють на цій території якусь діяльність?

Дані Федеральної служби державної статистики РФ (Росстату) показують, що деякі з них справді переживають не найкращі часи. Наприклад, компанії «Вайсберг Пикчерс» та «Платинумфильм» хоч і володіють активами, які оцінюються у сотні тисяч рублів, утім, їхню діяльність не можна назвати успішною.



А ось у кінокомпанії «Грин Филмс» ситуація краща. Так, згідно з даними Росстату, розмір грошових надходжень на рахунки фірми Зеленського в Росії становив:

у 2014 році: понад 340 мільйонів,

у 2015 році: понад 208 мільйонів,

у 2016 році: більше ніж 123 мільйони,

у 2017 році: майже 180 мільйонів (серед них від оренди, роялті, ліцензійних платежів – близько 143 мільйонів рублів).

​Таким чином, загалом надходження на рахунки цієї кінокомпанії Зеленського та партнерів у Росії з 2014 до кінця 2017 року склали близько 13 мільйонів доларів або більше 350 мільйонів гривень за нинішнім курсом.

Російський фінансист Артем Торчинський, коментуючи ці дані, пояснює: «Там немає звітності за останній 2018 рік, але з 2014-го по 2017-й компанія вела діяльність, у неї десятки і сотні мільйонів рублів виручки, це цілком серйозна компанія. Це спеціальна компанія, яка тримає авторські права, і яка, вочевидь, отримує контракти і далі віддає вже у виробництво».

Що ж це за контракти і чим конкретно займається фірма «Грин Филмс»?

Кореспонденти російської служби Радіо Свобода спробували потрапити в офіс цієї фірми у Москві на вулиці Мінській. І хоча за шлагбаум їх так і не пустили, однак охоронець дещо розповів:

– Вони в основному бувають, коли кастинг.

– А так їх тут немає?

– Ні, ну вони є, чому. Буває, так, вони приїжджають на роботу.

Але, про які кастинги може йтися, якщо Володимир Зеленський розповідав, що його останній фільм у Росії «кварталівці» знімали у 2012 році і показали у 2014-му, а після того закрили бізнес?

Розібратися допоміг російський реєстр прокатних посвідчень кінострічок. Вписавши назву компанії «Грин Филмс» у поле пошуку «продюсер», журналісти отримали інформацію щодо прокату стрічок.



Отже, виявилося, що фільм «8 нових побачень» отримав у Росії прокатну ліцензію у 2014-му (ймовірно, саме цей фільм і назвав «останнім» Зеленський).

Але реєстр показав, що після нього посвідчення в Росії отримали ще три фільми: у 2015-му «Між нами дівчатами» і «Петля Нестерова», а у 2016-му «8 кращих побачень».

Усі ці фільми спродюсувала російська компанія «Грин Филмс», за якою стоїть кіпрська офшорка, записана на Володимира Зеленського і його партнерів.

Усі ці стрічки, крім однієї, можна легко знайти на верифікованому youtube-каналі «Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95», а у титрах деяких – побачити логотип компанії «Грин Филмс». Єдиний серіал, який тут не виклали, – «Петля Нестерова» (його тема – боротьба між КДБ і міліцією у 80-х роках).

Таким чином, «Схеми» встановили, що компанія «Грин Филмс», засновником якої є кіпрська GREEN FAMILY LTD Зеленського, його бізнес-партнерів та соратника Коломойського, веде активну діяльність у Росії.

​Ця компанія продюсувала там фільми після 2014 року, щонайменше до 2016-го, попри запевнення майбутнього кандидата у президенти, що «все припинилося за взаємною симпатією», коли він «висловив позицію з приводу Путіна, з приводу політики Кремля».

Подальший аналіз російської компанії «кварталівців» показав, що створення фільмів не лише не зупинилося ні у 2014-му, ні у 2016-му, але й що на виробництво цих кінострічок, схоже, виділяються кошти з російського бюджету.

Кому «Вниз»?

Як виявили «Схеми», компанія «Грин Филмс» планує знімати трилер «Вниз».

Поки про саму стрічку відомо небагато. З описів у мережі можна дізнатись, що в її основі – запозичена в американців історія про незнайомих людей, які застрягають у ліфті.

Одну з ролей, за інформацією російських ЗМІ, має зіграти актор Володимир Машков, який у 2018 році був довіреною особою Путіна на виборах президента і виступав на з'їзді партії «Єдина Росія».

У відкритих джерелах також є інформація, що сценарій до фільму написав директор компанії «Грин Филмс» Дмитро Глашкін та режисер Марюс Вайсберг, справжнє прізвище якого Бальчунас (бізнес-партнер «Кварталу» та режисер кількох їхніх стрічок (усіх частин «Кохання у великому місті», «Восьми побачень» та інших).

І, судячи з офіційного повідомлення на сайті російського Міністерства культури, ця кінокомпанія вирішила залучити для виробництва, зокрема, і кошти з російського бюджету, адже «Грин Филмс» взяла участь та успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування.

​«Схеми» намагалися поспілкуватися з директором «Грин Филмс» Дмитром Глашкіним щодо діяльності студії і держфінансування її проектів. Однак номери, вказані в офіційному реєстрі, виявилися некоректними. Журналісти також залишили свої контакти Глашкіну через інший продюсерський центр. Зрештою, там відповіли, що поспілкуватися зараз у Глашкіна можливості немає.

«Три місяці його не буде. Він десь в експедиції, вони там щось знімають десь. Він сказав, що йому незручно спілкуватися – ось і все. Я йому все передав», – зазначив продюсер Андрій Радько.

Утім, на уточнююче запитання, чи не пов’язані ці зйомки зі стрічкою «Вниз», Радько відповів, що не знає: «Гадки не маю. Чесно».

«Схеми» також спробували зв’язатися із самим режисером майбутнього трилера – Марюсом Вайсбергом. Та на дзвінки і повідомлення він так і не відповів.

​А ось продюсер стрічки «Вниз» Юргіс Вайсберг підтвердив телефоном, що фільм – на стадії виробництва.

– Ми так зрозуміли, що, як мінімум, фільм «Вниз» претендував на грант від Мінкульту за висновками експертного засідання ради?

–Так.

– А скажіть, будь ласка, стрічка у виробництві? Що з нею?

– У виробництві.

– У вас все має бути на фінальній стадії?

– Я в основному займаюсь виробництвом. Я не те, щоб сильно спеціаліст у субсидійних справах. Ми подали документи і все.

– Але фільм у 2019 році вийде, тобто, у вас він у виробництві?

– Виробництво фільму – це така історія не зовсім лінійна. Тому важко сказати, коли він вийде. Тому що він залежить не тільки від готовності стрічки, але ще й від того, яка на ринку ситуація.

А як Володимир Зеленський прокоментував знайдені журналістами докази продовження функціонування його бізнесу в Росії, попри заяви щодо нібито його закриття ще 5 років тому?

Українська служба Радіо Свобода вже декілька разів зверталася до Володимира Зеленського із проханням про розширене інтерв’ю як до одного з майбутніх учасників президентських перегонів.

Але і донині він з датою інтерв’ю не визначився. Тож, щоб отримати коментар до ефіру, знімальна група «Схем» приїхала під його офіс у Києві.

– Володимире Олександровичу, добрий день! Це Радіо Свобода, програма «Схеми».Ми хотіли взяти коментар. Ви сказали, що закрили російський бізнес, а ми знайшли 3 юридичні особи…

– Почекайте, будь ласка! Я не впевнений, що вам потрібна моя відповідь. Ви ж не чуєте мене. Ви чуєте мене?

– Дайте, будь ласка, поставити нам запитання.

– А чому ви зі мною тут зустрічаєтесь? У нас з вами Новий рік?

– Іншої можливості не було з вами поспілкуватися.

– Ну, так що? Чому ні? Давайте я призначу вам зустріч.

– У вас є дві хвилинки дати відповідь на одне запитання?

– Я взагалі не розумію просто, чому ви не хочете зустрічатися, як люди всі, як нормальні журналісти, які хочуть зі мною зустрітися, їм призначають зустріч. Мені ставлять питання.

– Ми вже спілкуємося з вами…

– І що? Послухайте. Я вам відповідаю. Я вам нічого не винен. Я винен тільки своїм батькам. Мені неприємний формат вашої розмови зі мною.

– Ми знайшли три фірми, які працюють в Росії…

– Ну і працюйте з ними. Я з ними не працюю.

– Ні-ні, там є кіпрська фірма, де ви є засновником…

– Я ж вам відповів. Вас не цікавить відповідь, я вам ще раз кажу.

– Ви кажете неправду, бо кіпрська фірма, де ви в засновниках…

– Успіхів вам.

– ...фінансування з бюджету Росії, міністерства культури.

– Ви кажете неправду.

– Є протокол, ось документи, візьміть, будь ласка.

На цих словах Володимир Зеленський вкотре заперечив озвучену журналістом інформацію, сів в автівку – і поїхав.

Та оскільки в розмові з журналістом він запевнив, що готовий зустрітися, «Схеми» звернулись до прес-служби студії «Квартал 95» з проханням організувати таку зустріч до ефіру.

Та, зрештою, домовитися щодо неї так і не вдалось, у прес-службі послались на напружений графік шоумена. Натомість надіслали письмову відповідь, в якій, зокрема, наголосили: «... Протягом багатьох років Володимир Зеленський будував міжнародний бізнес у галузі виробництва аудiовiзуального контенту, тому є і компанії, є і нерухомість, і інші активи, і не тільки в зазначених вами юрисдикціях; є і в Італії, і в Великій Британії тощо... Студія «Квартал 95», усвідомлюючи ситуацію, сьогодні ніяких продуктів на території Російської Федерації не виробляє».

Отже, Володимир Зеленський каже, що категорично і принципово відмовився від концертів у Москві, а останній його фільм у Росії вийшов у 2014 році, після чого він нібито закрив свій російський бізнес.

Але насправді компанія «Грин Филмс», яка через кіпрську фірму належить йому, його бізнес-партнерам та соратнику Коломойського, не лише плідно працює в Москві і досі продюсує фільми. Вона ще й бореться на конкурсі за бюджетні російські кошти для своїх кінострічок. І перемагає.