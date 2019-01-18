Зеленський вибачився перед «Схемами» і прокоментував розслідування щодо його бізнесу в Росії

Шоумен Володимир Зеленський, який заявив про свій намір брати участь у виборах президента України, у відеозвернені вибачився перед журналістами «Схем» за свою реакцію на запитання і частково прокоментував інформацію щодо його бізнесу в Росії, про який журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») розповіли у розслідуванні «Зелена родина ру». Раніше в інтерв’ю він заявляв, що закрив свій бізнес у Росії у 2014 році.

​«У нашої компанії дійсно було багато прав. Ми торгуємо з 21 країною за кордоном, з усіма країнами СНД. Це правда. Ми торгуємо інтелектуальними правами – це наші формати, наші ідеї та сценарії. Гроші роялті і від продажу цих прав надходять на різні західні компанії. І звідти ці гроші повертаються в Україну», – заявив Зеленський у своєму відео.

​При цьому він ніяк не прокоментував інформацію щодо кіпрської фірми, через яку йому і його бізнес-партнерам належать кінокомпанії в Росії.

Також Зеленський нічого не згадав про перемогу їхньої фірми «Грин Филмс» у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії.

Раніше «Схеми» встановили, що у Володимира Зеленського досі існує кінобізнес на території Росії, хоча він запевняв, що закрив його ще у 2014 році.

Журналісти знайшли три російські компанії, які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновником усіх трьох є кіпрська компанія Green Family Ltd. Ця ж компанія є співзасновницею ТОВ «Квартал 95» в Україні, а її кінцевими бенефіціарами вказані Володимир Зеленський, його бізнес-партнери Андрій Яковлев, Борис і Сергій Шефіри і соратник Ігоря Коломойського Тімур Міндіч.

​Найбільш успішною серед них є «Грин Филмс». За даними Федеральної служби державної статистики Росії, у 2014 році розмір грошових надходжень на рахунки «Грин Филмс» склав понад 340 мільйонів рублів, у 2015-му – близько 208 мільйонів, у 2016-му – трохи більше ніж 123 мільйони рублів.

У 2017 році розмір надходжень «Грин Филмс» зріс до до майже 180 мільйонів. Серед них від оренди, роялті, ліцензійних платежів – близько 143 мільйонів рублів.

​Компанія «Грин Филмс» не лише досі працює в Москві, але й взяла участь та успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії.

​Як виявили «Схеми», компанія «Грин Филмс» планує знімати трилер «Вниз», в основі якого – запозичена в американців історія про незнайомих людей, які застрягають у ліфті. Одну з ролей у ньому має зіграти Володимир Машков, який у 2018 році був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента і виступав на з'їзді партії «Єдина Росія».

Саме для виробництва цього фільму«Грин Филмс», судячи з офіційних повідомлень на сайті Міністерства культури РФ, вирішила залучити, зокрема, і кошти з російського бюджету.

Продюсер фільму «Вниз» Юргіс Вайсберг підтвердив телефоном, що стрічка – на стадії виробництва, і додав: «важко сказати, коли він вийде, тому що це залежить не тільки від готовності стрічки, але ще й від того, яка на ринку ситуація».

Наприкінці грудня 2018 року Володимир Зеленський у інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що останній фільм «кварталівці» робили із російськими колегами у 2012 році. «Останній фільм, який ми робили з російськими колегами, значить, у 2012 році, а в ефір він виходив в 2014-му», – заявив Зеленський, пізніше додавши, що «припинилося все за взаємною «симпатією».

​«​У нас був офіс в Москві. Це все було до 14-го року. Ми закрили бізнес, який приносив дуже багато»​, –​ розповів він в інтерв’ю Гордону.

Питання щодо діяльності кінобізнесу на території Росії журналістам «Схем» вдалось поставити Володимиру Зеленському напряму, біля його офісу у Києві. На що він відповів: «Ну і працюйте з ними. Я з ними не працюю. Успіхів вам». На уточнювальне питання щодо державних субсидій із російського бюджету на виробництво кінострічки, бізнесу в РФ він відповів: «Ви кажете неправду».

Згодом його прес-служба надіслала «Схемам» письмовий коментар, у якому зазначила: «Протягом багатьох років Володимир Зеленський будував міжнародний бізнес у галузі виробництва аудіовізуального контенту, тому є і компанії, є і нерухомість, і інші активи, і не тільки в зазначених вами юрисдикціях; є і в Італії, і в Великій Британії тощо. (...) Студія «Квартал 95», усвідомлюючи ситуацію, сьогодні ніяких продуктів на території Російської Федерації не виробляє».



