«Схеми» знайшли у Зеленського кінобізнес у Росії, хоча він переконував, що закрив його ще у 2014-му

У шоумена Володимира Зеленського, який заявив про свій намір брати участь у виборах президента України, досі існує кінобізнес на території Росії, хоча він запевняв, що закрив його ще у 2014 році. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший) «Зелена родина ру».

​Журналісти знайшли три російські компанії, які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновником усіх трьох є кіпрська компанія Green Family Ltd. Ця ж компанія є співзасновницею ТОВ «Квартал 95» в Україні, а її кінцевими бенефіціарами вказані Володимир Зеленський, його бізнес-партнери Андрій Яковлев, Борис і Сергій Шефіри і соратник Ігоря Коломойського Тімур Міндіч.

​«Схеми» проаналізували фінансову звітність цих російських компаній і виявили, що всі вони продовжують свою господарську діяльність.

Найбільш успішною серед них є «Грин Филмс». За даними Федеральної служби державної статистики Росії, у 2014 році розмір грошових надходжень на рахунки «Грин Филмс» склав понад 340 мільйонів рублів, у 2015-му – близько 208 мільйонів, у 2016-му – трохи більше ніж 123 мільйони рублів.

У 2017 році розмір надходжень «Грин Филмс» зріс до до майже 180 мільйонів. Серед них від оренди, роялті, ліцензійних платежів – близько 143 мільйонів рублів.

Загалом надходження на рахунки цієї кінокомпанії Зеленського та партнерів у Росії з 2014 до 2017 року склали близько 13 мільйонів доларів, або більше ніж 350 мільйонів гривень за нинішнім курсом.

За даними реєстру прокатних посвідчень кінострічок у Російській Федерації, «Грин Филмс» продовжила продюсувати кінострічки у Росії після початку воєнної агресії у 2014 році. Йдеться про фільми «8 нових побачень» (2014 рік), «Між нами, дівчатами» (2015 рік), «Петля Нестерова» (2015 рік), «8 найкращих побачень» (2016 рік).

Наприкінці грудня 2018 року Володимир Зеленський у інтерв’ю журналістові Дмитру Гордону заявив, що останній фільм «кварталівці» робили із російськими колегами у 2012 році.

«Останній фільм, який ми робили з російськими колегами, значить, у 2012 році, а в ефір він виходив у 2014-му», – заявив Зеленський, пізніше додавши, що «припинилося все за взаємною «симпатією».

«У нас був офіс у Москві. Це все було до 14-го року. Ми закрили бізнес, який приносив дуже багато», – розповів він в інтерв’ю Гордонові.

Питання щодо діяльності кінобізнесу на території Росії журналістам «Схем» вдалося поставити Володимиру Зеленському напряму, біля його офісу у Києві. На що він відповів: «Ну і працюйте з ними. Я з ними не працюю. Успіхів вам».

Згодом його прес-служба у письмовому коментарі «Схемам» зазначила: «...Протягом багатьох років Володимир Зеленський будував міжнародний бізнес у галузі виробництва аудiовiзуального контенту, тому є і компанії, є і нерухомість, і інші активи, і не тільки в зазначених вами юрисдикціях; є і в Італії, і в Великій Британії тощо. (…) Студія «Квартал 95», усвідомлюючи ситуацію, сьогодні ніяких продуктів на території Російської Федерації не виробляє».

«Схемам» також вдалося виявити, що фірма «Грин Филмс», якою через кіпрську компанію володіє Зеленський, виграла конкурс на отримання часткового фінансування виробництва кінострічки з бюджету Російської Федерації.