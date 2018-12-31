Зеленський заявив, що йде в президенти

Артист і художній керівник «Студії Квартал 95» Володимир Зеленський заявив, що візьме участь у наступних виборах президента України. Про це він сказав під час трансляції новорічного ефіру програми «Вечірній квартал».

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За словами Зеленського, він вирішив «спробувати самому щось змінити в Україні».

«Мене давно запитують: ідеш чи не йдеш? Знаєте, на відміну від наших великих політиків я не хотів вам марно обіцяти. І зараз, за декілька хвилин до Нового року, я вам дещо пообіцяю і одразу виконаю. Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. І одразу виконую. Я йду в президенти України. Давайте зробимо це разом. З Новим роком, з новим слугою народу», – сказав під час відеозверення Зеленський.

Пов’язана з творчим об’єднанням «Студія Квартал 95» партія «Слуга народу» була зареєстрована 2013 року, а в 2017-му змінила назву з «Партії рішучих змін» на свою нинішню.

Передвиборча кампанія до виборів президента почалася 31 грудня 2018 року. Самі вибори голови держави мають відбутися 31 березня 2019 року.