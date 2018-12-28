Росія почала реалізовувати сценарій втручання у вибори в Україні і Молдові – Порошенко

Росія втручається у вибори як в Україні, так і в Молдові – про це заявив президент України Петро Порошенко під час церемонії відкриття пункту пропуску на молдовсько-українському кордоні «Паланка – Маяки-Удобне».

Виступаючи з промовою, президент звернув увагу на спільні для України і Молдови питання захисту суверенітету і територіальної цілісності. Він також згадав про вибори, які 2019 року мають пройти в Україні і в Молдові.

«Є принципові вибори до парламенту республіки Молдова і президентські і парламентські вибори в Україні. І, на жаль, Росія почала реалізовувати сценарій безпосереднього втручання у виборчі процеси. Це й п’ята колона, яка готова негайно бігти і вести переговори на умовах капітуляції з Росією. Наголошую, що ніхто більше, ніж ми, українці, не хоче миру, але миру на умовах міжнародного права і національних інтересів України, а не на умовах капітуляції. Росія намагається використовувати сучасні інформаційні технології в першу чергу для дискредитації керівництва України і Молдови», – стверджує Порошенко.

На його думку, адекватною реакцією з боку України і Молдови є рух до інтеграції в Європейський Союз.

Пункт пропуску «Паланка – Маяки-Удобне» розташований в Одеській області України. Він був реконструйований за підтримки Євросоюзу. Офіційне відкриття оновленого пункту перетину кордону відбулося 28 грудня.