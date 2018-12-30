Календар президентських виборів 2019: ключові дати

Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Про які основні дати варто пам’ятати, коли очікувати кінцевих результатів та що необхідно для голосування?
Перед виборами
Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними ст.12 закону «Про вибори президента України», виборчих процедур.
Він ключає такі етапи: висування та реєстрація кандидатів на пост президента; утворення окружних та дільничних виборчих комісій; проведення передвиборної агітації; утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі; складання списків виборців, їх перевірка та уточнення; голосування у день виборів; підрахунок голосів виборців, тощо.
- 31 грудня – загальний початок виборчого процесу.
- 31 грудня – 3 лютого – висування кандидатів на пост президента України, реєстрація.
- До 8 лютого (включно) – закінчення реєстрації кандидатів на пост президента.
- До 8 березня (включно) – кандидати можуть зняти кандидатуру.
- До 29 березня – проведення передвиборної агітації. Вона починається наступного дня після реєстрації кандидатів, а закінчується о 24-ій годині перед днем виборів.
- З 29 березня – заборона оприлюднення/поширення опитувань громадської думки на тему виборів.
Голосування і результати
- 31 березня з 08:00 до 20:00 – проведення голосування. На закордонних дільницях – згідно з місцевим часом.
- До 10 квітня – оголошення результатів.
- 15 днів після оголошення результатів – офіційне завершення виборчого процесу.
- Новообраний президент України вступає на пост не пізніш як через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів.
Другий тур
- 21 квітня 2019 – дата ймовірного другого туру, у разі якщо у першому ніхто з кандидатів не набере абсолютної більшості голосів (50% + 1).
- До 1 травня – результати ймовірного другого туру.
Як голосувати
- Голосувати можуть громадяни України, які досягли 18-річного віку.
- При собі треба мати документ, що підтвердить громадянство: паспорт, тимчасове посвідчення громадянина, тощо.
- Виборці отримають запрошення до виборів з датою та місцем голосування. Якщо його нема – треба звернутися в дільничу виборчу комісію, якщо є – написати заяву в відділ ведення державного реєстру виборців.
- Інший спосіб перевірки – на сайті Державного реєстру виборців.
Крим та Донбас
- 5 вересня ЦВК внесла зміни до Порядку тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси
- Тобто «виборці, виборча адреса яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях районів, міст, селищ і сіл, їх частин у Донецькій та Луганській областях, межі та перелік яких визначаються президентом України у порядку, передбаченому Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування», – йдеться на сайті ЦВК.
- Їм необхідно звернутися до відділу ведення державного реєстру виборців за місцем проживання із заявою про тимчасову зміну місця голосування.
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