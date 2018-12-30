Календар президентських виборів 2019: ключові дати

Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Про які основні дати варто пам’ятати, коли очікувати кінцевих результатів та що необхідно для голосування?

Перед виборами

Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними ст.12 закону «Про вибори президента України», виборчих процедур.

Він ключає такі етапи: висування та реєстрація кандидатів на пост президента; утворення окружних та дільничних виборчих комісій; проведення передвиборної агітації; утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі; складання списків виборців, їх перевірка та уточнення; голосування у день виборів; підрахунок голосів виборців, тощо.

31 грудня – загальний початок виборчого процесу.

– загальний початок виборчого процесу. 31 грудня – 3 лютого – висування кандидатів на пост президента України, реєстрація.

– висування кандидатів на пост президента України, реєстрація. До 8 лютого (включно) – закінчення реєстрації кандидатів на пост президента.

– закінчення реєстрації кандидатів на пост президента. До 8 березня (включно) – кандидати можуть зняти кандидатуру.

– кандидати можуть зняти кандидатуру. До 29 березня – проведення передвиборної агітації. Вона починається наступного дня після реєстрації кандидатів, а закінчується о 24-ій годині перед днем виборів.

– проведення передвиборної агітації. Вона починається наступного дня після реєстрації кандидатів, а закінчується о 24-ій годині перед днем виборів. З 29 березня – заборона оприлюднення/поширення опитувань громадської думки на тему виборів.

Голосування і результати

31 березня з 08:00 до 20:00 – проведення голосування. На закордонних дільницях – згідно з місцевим часом.

– проведення голосування. На закордонних дільницях – згідно з місцевим часом. До 10 квітня – оголошення результатів.

– оголошення результатів. 15 днів після оголошення результатів – офіційне завершення виборчого процесу.

оголошення результатів – офіційне завершення виборчого процесу. Новообраний президент України вступає на пост не пізніш як через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів.

Другий тур

21 квітня 2019 – дата ймовірного другого туру, у разі якщо у першому ніхто з кандидатів не набере абсолютної більшості голосів (50% + 1).

– дата ймовірного другого туру, у разі якщо у першому ніхто з кандидатів не набере абсолютної більшості голосів (50% + 1). До 1 травня – результати ймовірного другого туру.

Як голосувати

Голосувати можуть громадяни України, які досягли 18-річного віку.

При собі треба мати документ, що підтвердить громадянство: паспорт, тимчасове посвідчення громадянина, тощо.

Виборці отримають запрошення до виборів з датою та місцем голосування. Якщо його нема – треба звернутися в дільничу виборчу комісію, якщо є – написати заяву в відділ ведення державного реєстру виборців.

Інший спосіб перевірки – на сайті Державного реєстру виборців.

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