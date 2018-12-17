У другому турі на Порошенка чекає величезна проблема – політолог

Гості програми «Ваша Свобода»: Олексій Мустафін, медіа-консультант партії «Батьківщина»; Володимир Фесенко, політолог

Президент України Петро Порошенко поки не оголошує намір йти на вибори, але водночас запевняє, що «дуже довіряє українському народу». А чи довірятиме народ Петру Порошенку через кілька місяців, якщо він піде на другий президентський термін?

Олександр Лащенко: Пане Фесенко, якщо Петро Порошенко ухвалить таки рішення піти на другий президентський термін, що він може пред’явити виборцям? Адже факт, що всі соціологи констатують на сьогодні невисокий рейтинг чинного глави держави.

Є Тимошенко. Плюс конкурентами Порошенка у боротьбі за вихід до другого туру є Зеленський, Гриценко і Бойко

​Володимир Фесенко: Президент і сам сказав на прес-конференції, що зараз більшість громадян нікому не довіряють. Це об’єктивна реальність. Величезна криза довіри до всіх політичних еліт, до всіх політичних лідерів, не тільки до влади, але й до опозиції. Це прикра ситуація, тому що це знижує ефективність дії держави.

Для Порошенка це серйозна проблема. За показником, який називається «електоральним антирейтингом», коли запитують, за кого ви не будете голосувати, то близько 50% кажуть, що не будуть за нього голосувати. А ті, хто не довіряє, ще більше – більше 70%. Це для нього може бути величезною проблемою у другому турі. У другий тур він може вийти, хоча за це змагатиметься з чотирма політиками. Є Юлія Тимошенко. Плюс конкурентами Порошенка у боротьбі за вихід до другого туру є Володимир Зеленський, Анатолій Гриценко і Юрій Бойко.

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22 січня, на День Злуки, Порошенко може офіційно заявити, що йде на другий термін

У нас дуже високий рівень агресії, нетолерантності, несприйняття тих, хто є політичними опонентами з боку майже усіх. Моя версія, коли може висунутися він (Петро Порошенко – ред.) – 22 січня, на День Злуки.

У президента є конкретні результати. Якщо порівнювати з Ющенком – там не було що пред’являти. Велика його роль у створенні помісної православної церкви, у відновленні обороноздатності країни, хоча там теж є предмет для критики, у зовнішній політиці, у нашому зближенні з ЄС, плюс «безвіз», хоча це не тільки заслуга Порошенка. Створена інфраструктура (по боротьбі з корупцією – ред.), але навіть по нових антикорупційних інститутах йде боротьба, навіть в президентській команді неоднозначне ставлення.

– Пане Мустафін, на вашу думку, що може пред’явити чинний глава держави Петро Порошенко виборцю?

У Юлії Тимошенко антирейтинг – 25%, а у президента – 50%

​Олексій Мустафін: Це публічна заява, ми не знаємо, що думає Петро Порошенко... Президент на прес-конференції себе почував спокійно, навіть піднесено після собору. Єдине, коли він почав нервувати – це саме в той момент, коли йому задали запитання про воєнний стан і про те, що суспільство не підтримало його.

У Юлії Тимошенко антирейтинг – 25%, а у президента – 50%. Ми чули від пана Кононенка, який причетний до штабу Порошенка, що будуть якісь «фішки» – «ви ще не всі «фішки» бачили». Після того було кілька «фішок» з Насіровим... В умовах, коли рейтинг президента не дуже великий, вже час викладати «фішки». Якщо не були викладені до цього часу, думаю, якоїсь зміни серйозної очікувати не варто.

Не думаю, що єдина помісна незалежна українська церква – це основний «козир» Порошенка. І гасла, які були озвучені раніше – «армія, віра, мова». Зараз він робить ставку саме на питання створення єдиної помісної церкви, на своєму статусі як головнокомандувача. Не знаю, як там з мовою. Ці теми його команда вважає виграшними і експлуатуватиме їх до часу виборів.

– Пане Фесенко, знову ж таки тема Медведчука. Петро Порошенко напередодні заявив, що він останнім часом не бере участі у мінських переговорах. Але, знаємо, розслідування програми «Схеми», проекту Радіо Свобода. Президент, згідно з цим розслідуванням, активно зустрічається з людиною, яку називають фактично тут представником, «емісаром Путіна», кумом Путіна – Медведчуком.

Медведчук всередині країни дуже токсичний

​Володимир Фесенко: Він і сказав, що буде зустрічатися, щоб обговорювати питання звільнення заручників, полонених і так далі. Щоб звільняти наших людей і на Донбасі, і в Росії, треба і з Путіним розмовляти, і з Медведчуком. Інша річ, що Медведчук всередині країни дуже токсичний. І звинувачення стосуються не лише просто контактів, а й занадто великої ролі Медведчука і в політичному і навіть у бізнес-житті країни.

Про який формат не йшла би мова, буде та ж сама проблема – Росія. Російська позиція буде незмінною. Щоб новий формат відбувся, потрібна буде згода, як мінімум, двох ключових гравців – Росії і США.

– Пане Мустафін, на повному серйозі говорять, що нібито Юлія Тимошенко є ставкою Путіна на цих виборах в Україні. Нібито.

Треба відокремлювати томос як явище історичне від політичної кон’юнктури. Не знаю, як завершаться вибори, але завдяки томосу він (Порошенко) залишиться в історії

Олексій Мустафін: Я думаю, що це елемент боротьби у тому числі. Прямі переговори з Путіним один на один не є виходом з ситуації. Сила України полягає в тому, що в неї є союзники.

Перспективи будь-якого президента, який прийде на зміну Порошенку залежать насамперед від того, як він продемонструє навіть не політичну волю, якої бракує чинному президенту, а й результати боротьби з корупцією. Від цього залежатиме майбутнє наступного президента.

Треба відокремлювати томос як явище справді історичне від політичної кон’юнктури. Для становлення Грузії як незалежної держави була користь від автокефалії грузинської церкви? Так. Хто запровадив цю автокефалію? Сталін. Це є на користь Сталіна? Не думаю... Безумовно, Порошенко краще за Сталіна, але треба відокремлювати справді історичні речі від політичної кон’юнктури. Не знаю, як завершаться президентські вибори, але завдяки томосу він (Порошенко – ред.) залишиться в історії.