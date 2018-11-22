У часи, коли українська армія на Сході захищає українські землі, президент України та головнокомандувач Петро Порошенко мав би бути щонайменше політичним опонентом Віктора Медведчука – політика, який стояв біля витоків проросійського сепаратизму в Україні, очолює рух, що просуває ідеї федералізації, та незмінно відстоює інтереси президента Росії. Утім, як виявилося, кум Путіна може дозволити собі приїжджати просто додому до президента та регулярно бачитися із ним у АП. Розслідування Михайла Ткача. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».