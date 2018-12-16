Порошенко розповів про перспективи воєнного стану

Президент України Петро Порошенко розповів про перспективи продовження воєнного стану, запровадженого в Україні на термін до 26 грудня. Як сказав голова держави на прес-конференції в Києві, він чітко наголосив при його запровадженні, що він запроваджується на 30 днів.

«Моя принципова позиція, що жоден воєнний стан не буде перешкоджати проведенню виборів. І якщо не відбудеться початок широкомасштабної агресії, вторгнення військ, збройних сил Російської Федерації, на територію України за межами лінії зіткнення і адміністративного кордону окупованого Криму, військовий стан продовжений не буде. І почнеться, відповідно до проголосованої у Верховній Раді постанови, підготовка до виборів президента 31 березня 2019 року», – заявив Порошенко.

За його словами, він припинив би цей воєнний стан і раніше, «негайно», – якби були відведені російські війська, напередодні масово передислоковані до кордону України, що й стало однією з підстав запровадження воєнного стану. Але, заявив президент про ці війська, «левова частка» їх наразі залишається біля кордону, відведено лише менш ніж 10 відсотків від їхньої кількості.

Крім того, сказав Порошенко, вже 17 грудня в ООН будуть розглядати проект резолюції ООН у зв’язку з мілітаризацією Чорного і Азовського морів. «Україна ініціювала цей процес. І станом на зараз вже 41 країна погодилися бути співавторами цієї резолюції», – сказав президент і назвав цей документ «достатньо сильним».

Радіо Свобода вело пряму трансляцію прес-конференції президента України Петра Порошенка.

Верховна Рада затвердила указ президента про виконання ухвали РНБО і запровадження воєнного стану терміном до 26 грудня на територіях 10 областей України, що межують із Росією, окупованим Кримом і фактично підконтрольним Росії Придністров’ям у Молдові, де постійно дислоковані російські війська, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Серед причин цього було згадане різке нарощування Росією своїх військових сил біля кордону України, напруженість в Азовському морі, а також криза в Керченській протоці, коли російські війська з застосуванням зброї на ураження захопили 25 листопада як військовополонених українських військових моряків.