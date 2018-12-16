5 тез Порошенка: про що говорив президент на прес-конференції

У неділю, 16 грудня, президент України Петро Порошенко дві години спілкувався з журналістами. Радіо Свобода зібрало 5 чи не найактуальніших тем, про які говорив глава держави: автокефалія, Росія, вибори, політичні опоненти й президентські амбіції.

Автокефалія

15 грудня в Україні з’явилася єдина помісна православна церква. На об’єднавчому соборі у Києві обрали помісником цієї церкви Епіфанія. До отримання автокефалії та об’єднання безпосередньо долучився президент Порошенко. На запитання про храми, які належать УПЦ (МП), більша частина священиків якої не долучилася до об’єднавчого собору, Порошенко заявив:

«Не справа світської влади визначати кому, як і куди передавати монастирі. Я не просто займатиму нейтральну позицію, я буду категорично проти цього. Тому, що це порушує міжконфесійні відносини і мир, і може повністю дискредитувати ідею створення помісної церкви».

​Політичні в’язні у Росії й воєнний стан

Петро Порошенко запевняє, що питання політичних в’язнів-українців у Росії, а також полонених моряків залежить виключно від бажання російського президента Володимира Путіна.

«Уже рік ми не можемо звільнити жодного політв’язня з в’язниць Росії, жодного з територій незаконно анексованого Криму. Питання полягає не в тому, що президент Російської Федерації спілкується чи не спілкується з Порошенком. Воно полягає в тому, що він не бажає їх звільняти. Він неодноразово демонстрував, що це залежить виключно від його, навіть не політичної волі, – а бажання. Захотів звільнив, захотів – ні».

Президент стверджує, що й по нині існує ризик повномасштабної агресії Росії. Він запевняє, що на кордоні далі скупчуються війська. Якщо ж під час 30-денного терміну воєнного стану військового втручання не буде, то пролонгації правового режиму не буде. Й на вибори це не вплине.

Вибори

Петро Порошенко не підтвердив, але і не спростував про свої наміри брати участь у президентських виборах у 2019 році.

«Позиція перша: я дуже довіряю українському народові. Позиція друга: я впевнений у його відповідальному виборі. Позиція третя: якщо я прийму рішення балотуватися, і якщо так трапиться, що буде хтось більш достойний, я буду йому допомагати».

Президент додав, що нині не бачить в українській політиці перед собою конкурента.

​Політика в Україні

На запитання про протиправні речі українських топ-чиновників, парламентарів Порошенко відповів, що в жодному разі не може втручатися, адже це створить прецедент, аби ці люди зверталися до ЄСПЛ.

«Якщо я буду зараз давати вказівки затримувати когось там: Новинського, чи не Новинського – це стосується багатьох – це є посилення позиції цих осіб при зверненні у майбутньому до Європейського суду з прав людини. Я не вказую вказуючим перстом хто має сидіти, а хто має бути звільнений. Це не функція президента».

Щодо рішення суду про повернення Романа Насірова на посаду голови Державної фіскальної служби – Порошенко сказав, що за його інформацією, ця суддя не пройшла люстрації. Не є реформованою. Тим не менш, у Кабінет міністрів рішення не надійшло. Тепер срава за Касаційним судом.

​3 головні речі, які треба зробити

Петро Порошенко стверджує, що попри створення єдиної помісної церкви – як і відновлення української армії, запровадження безвізовго режиму з Євросоюзом – він вважає пріоритетними й інші цілі.

«Три головні речі, які треба зробити. По-перше, досягти миру на основі національних інтересів України. Не на основі капітуляції. По-друге, подолати наслідки економічної кризи, спричиненої війною та економічною блокадою з боку Росії, всіма елементами російської гібридної війни. Забезпечити відновлення і зростання життя простих людей. По-третє, досягти критеріїв, які необхідні до вступу до Євросоюзу і до Півночно-атлантичного альянсу»