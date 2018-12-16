Порошенко не підтвердив, що йтиме у президенти

Президент України Петро Порошенко не підтвердив, але й не заперечив наміри брати участь у президентських виборах.

Як сказав він під час прес-конференції в Києві, наразі він не готовий говорити про це, бо виборча кампанія ще офіційно не почалася.

Він додав, що як тільки буде прийнято таке рішення, він одразу повідомить про це

Крім того, Порошенко заявив, що не бачить перед собою конкурентів.

Він також визначив низку завдань на наступні п’ять років, які триватиме президентський термін обраного на виборах 31 березня 2019 року голови держави. За словами Порошенка, є «три головні речі, які треба зробити» за цей час.

«По-перше, досягти миру на основі національних інтересів України – не на основі капітуляції. По-друге, подолати наслідки економічної кризи, спричиненої війною та економічною блокадою з боку Росії, всіма елементами російської гібридної війни, забезпечити відновлення і зростання рівня життя простих людей. По-третє, досягти критеріїв, які необхідні для вступу до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу, щоб наші заявки виглядали залізобетонно аргументованими», – сказав Порошенко.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію прес-конференції президента України Петра Порошенка.

За даними низки опитувань, які публікувалися останнім часом, Петро Порошенко як потенційний кандидат на посаду президента на цей момент відстає від лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, а в деяких із таких публікацій опиняється й далі ніж на другому місці.