Президент розповів про роль Медведчука і Путіна в переговорах про заручників

Президент України Петро Порошенко розповів про роль президента Росії Володимира Путіна і його кума, лідера українського проросійського руху «Український вибір» і голови політради проросійської партії «За життя» Віктора Медведчука в переговорах про звільнення українців, які перебувають у полоні і в ув’язненні в Росії і на окупованих територіях Донбасу і Криму.

Як розповів він на прес-конференції в Києві про участь Медведчука в таких переговорах у Тристоронній контактній групі в Мінську, «ми всі все розуміємо: де-факто Медведчук є на цих переговорах представником Путіна».

При цьому, за словами Порошенка, Медведчук не бере участі в засіданнях у Контактній групі ще з квітня чи травня нинішнього року.

Путін же, як сказав президент України, уникає переговорів із ним про утримуваних осіб. «Те, що вже рік ми не можемо звільнити жодного українського заручника з окупованих територій, що ми не можемо звільнити жодного політв’язня з в’язниць Росії, жодного з території незаконно анексованого Криму, полягає не в тому, що президент Російської Федерації спілкується чи не спілкується з Порошенком. Воно полягає в тому, що він не бажає їх звільняти», – наголосив президент України.

«Він неодноразово демонстрував, що це залежить виключно від його навіть не політичної волі, а бажання. Захотів – звільнив, захотів – ні, – сказав Порошенко про Путіна. – Це точно не залежить від лідерів світу. Це залежить від однієї людини».

Радіо Свобода вело пряму трансляцію прес-конференції президента України Петра Порошенка.

Після силового захоплення Росією військовополоненими українських військових моряків 25 листопада Петро Порошенко повідомляв, що намагався зв’язатися з Володимиром Путіним телефоном, але у Кремлі не забажали відповідати.

Віктор Медведчук, серед іншого, вважався спеціальним представником Служби безпеки України з питань звільнення заручників у гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи.

4 грудня голова делегації України в ТКГ Євген Марчук заявляв, що, наскільки йому відомо, Медведчук «на переговорах був представником від СБУ та медіатором на рівні між президентами». Як сказав тоді Марчук в інтерв’ю британській медіакомпанії «Бі-бі-сі», «зараз від СБУ – вже кілька раундів інша людина, а щодо ролі Медведчука як політика і посередника у контактах між президентами – це інша тема, яка не стосується мінських переговорів».

Тим часом 23 листопада в адміністрації президента України заявляли, що Порошенко останнім часом провів кілька зустрічей із Медведчуком саме як із спецпредставником СБУ з питань звільнення заручників у гуманітарній підгрупі ТКГ і, зокрема, «висловив незадоволення через затягування процесу звільнення українських політв’язнів Кремля, яких незаконно утримують в Росії та на окупованих нею територіях». У відповіді з адміністрації агентству «УНІАН» додали, що єдина мета цих зустрічей – саме «зрушення з мертвої точки цього питання».