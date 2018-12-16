Президент закликав закріпити в Конституції курс України в ЄС і в НАТО

Президент України Петро Порошенко заявив, що Верховна Рада мала б уже на наступній сесії підтримати внесення змін до Конституції щодо закріплення курсу України на вступ до Європейського союзу і членство в НАТО.

Виступаючи на прес-конференції в Києві, він наголосив, що схвалені кілька тижнів тому поправки до Конституції, які фіксують курс України на вступ до ЄС і в НАТО, є «частиною стратегії деколонізації та виходу нашої держави зі сфери впливу Росії».

«Наполягатиму, щоб уже в лютому Верховна Рада підтримала їх у другому читанні. Сподіваюсь, що це буде зроблено, оскільки два рази Верховна Рада конституційною більшістю підтримала ці зміни до Конституції. І маю надію, щоб у лютому вони набули сили», – сказав Порошенко.

Радіо Свобода вело пряму трансляцію прес-конференції президента України Петра Порошенка.

Верховна Рада України 20 вересня голосами 321 депутата направила до Конституційного суду запропоновані президентом зміни до Конституції, що передбачають закріплення курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію, після того, як Петро Порошенко 3 вересня зареєстрував у парламенті законопроект про зміни до Конституції, які передбачають закріплення європейського і євроатлантичного напрямку розвитку держави. 22 листопада Конституційний суд України схвалив ці поправки. Того ж дня, 22 листопада, Верховна Рада 311 голосами ухвалили в першому читанні президентський законопроект про зміни до Конституції щодо стратегічного курсу країни на членство в Європейському союзі й НАТО.

При цьому в першому читанні для схвалення було достатньо принаймні 226 голосів. Для ухвалення конституційних змін у другому читанні і в цілому необхідно, щоб на наступній черговій сесії після першого читання за них проголосували не менш ніж 300 парламентарів.