КСУ схвалив ініціативу про закріплення курсу України в НАТО та ЄС у Конституції – Ірина Луценко

Конституційний суд України схвалив ініціативу про закріплення курсу України в НАТО та Європейському союзі в Основному законі, повідомила представниця президента України у Верховній Раді Ірина Луценко, передає прес-служба партії «Блок Петра Порошенка».

«Рішення про визнання президентського проекту змін до Конституції підтримала переважна більшість – 14 суддів КС. Це дає парламенту можливість розглянути документ в сесійній залі», – сказала Луценко.

Верховна Рада України 20 вересня направила до Конституційного суду запропоновані президентом зміни до Конституції, що передбачають закріплення курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію.

8 листопада Велика палата Конституційного суду України почала розглядати справу за конституційним зверненням парламенту.

Перед цим прискорити розгляд цього законопроекту Верховну Раду закликав президент Петро Порошенко, який виступав у парламенті зі щорічним посланням.

Після того, як КСУ надасть свої висновки, парламент може ухвалити законопроект у першому читанні не менше ніж 226 голосами, а на наступній черговій сесії – може проголосувати за нього для ухвалення в цілому. Для цього буде потрібно не менше ніж 300 голосів парламентарів.

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Президент Петро Порошенко 3 вересня зареєстрував у Верховній Раді законопроект про зміни до Конституції, які передбачають закріпленняєвропейського та євроатлантичного напрямку розвитку держави.