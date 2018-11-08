КСУ почав розглядати пропоновані зміни до Конституції про курс в ЄС і НАТО

Велика палата Конституційного суду України 8 листопада почала розглядати справу за конституційним зверненням Верховної Ради, яка просить КСУ надати висновок щодо конституційності законопроекту про внесення змін до Конституції про стратегічний курс держави на членство в Євросоюзі й НАТО.

Як повідомляє прес-служба КСУ, розгляд відбувається у формі письмового провадження.

Верховна Рада України 20 вересня направила до Конституційного суду запропоновані президентом зміни до Конституції, що передбачають закріплення курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію.

Перед цим прискорити розгляд цього законопроекту Верховну Раду закликав президент Петро Порошенко, який виступав у парламенті зі щорічним посланням.

Після того, як КСУ надасть свої висновки, парламент може ухвалити законопроект у першому читанні не менше ніж 226 голосами, а на наступній черговій сесії – може проголосувати за нього для ухвалення в цілому. Для цього буде потрібно не менше ніж 300 голосів парламентарів.

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Президент Петро Порошенко 3 вересня зареєстрував у Верховній Раді законопроект про зміни до Конституції, які передбачають закріплення європейського та євроатлантичного напрямку розвитку держави.