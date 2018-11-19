Конституційний суд може 21 листопада надати висновок про курс України в НАТО та ЄС – Парубій

Конституційний суд може 21 листопада надати висновок щодо конституційності законопроекту про внесення змін до Конституції про стратегічний курс держави на членство в Європейському союзі й НАТО, повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

«У мене є інформація, що в середу Конституційний суд уже надасть висновок щодо законопроекту про внесення змін до Конституції про стратегічний напрямок розвитку України, вступ до ЄС та НАТО», – сказав Парубій під час засідання погоджувальної ради парламенту.

Він зазначив, що якщо Конституційний суд справді ухвалить таке рішення, Рада може розглянути зміни до Конституції 22 листопада.

Верховна Рада України 20 вересня направила до Конституційного суду запропоновані президентом зміни до Конституції, що передбачають закріплення курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію.

8 листопада Велика палата Конституційного суду України почала розглядати справу за конституційним зверненням парламенту.

Перед цим прискорити розгляд цього законопроекту Верховну Раду закликав президент Петро Порошенко, який виступав у парламенті зі щорічним посланням.

Після того, як КСУ надасть свої висновки, парламент може ухвалити законопроект у першому читанні не менше ніж 226 голосами, а на наступній черговій сесії – може проголосувати за нього для ухвалення в цілому. Для цього буде потрібно не менше ніж 300 голосів парламентарів.

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Президент Петро Порошенко 3 вересня зареєстрував у Верховній Раді законопроект про зміни до Конституції, які передбачають закріплення європейського та євроатлантичного напрямку розвитку держави.

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