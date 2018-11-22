Парламент попередньо схвалив зміни до Конституції про курс України на ЄС і НАТО

Народні депутати України 22 листопада 311 голосами ухвалили в першому читанні президентський законопроект про зміни до Конституції щодо стратегічного курсу країни на членство в Європейському союзі й НАТО.

У парламенті перед голосуванням виступив президент Петро Порошенко, який закликав депутатів підтримати ініціативу. Ті, хто виступає проти цього законопроекту, працюють в інтересах Росії, заявив президент.

«Україна буде в НАТО і Євросоюзі», – сказав Порошенко.

Перед цим Конституційний суд України у своєму висновку визнав вказаний документ таким, що відповідає Конституції.

У цілому Верховна Рада зможе ухвалити цей законопроект на наступній черговій сесії. Для цього буде потрібно не менше ніж 300 голосів парламентарів.

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Президент Петро Порошенко 3 вересня зареєстрував у Верховній Раді законопроект про зміни до Конституції, які передбачають закріплення європейського та євроатлантичного напрямку розвитку держави.

У березні цього року НАТО внесло Україну до числа країн, які прагнуть вступу до альянсу.

1 вересня 2017 року набула чинності Угода про асоціацію, яка зміцнює зв’язки між Україною і Європейським союзом.